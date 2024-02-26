CHP KOCAELİ'DE 4 İLÇEDE İTTİFAK PAZARLIĞI İDDİASI!

DEM DERİNCE’DE GÖKÇE’Yİ DESTEKLEYECEK!

Gebze’de aday çıkartmayan CHP’nin TİP Genel Başkanı ve Gebze adayı Erkan Baş’a destek verileceği öğrenilmişti. Derince’de ise CHP’nin ittifak ortağı DEM Parti oldu. Derince’de aday çıkartmayacak olan DEM Sertif Gökçe’yi destekleme kararı aldı.

BAŞİSKELE'DE SAADET DESTEKLENECEK İDDİASI!

Başiskele’de Anıl Acurman’nın adaylığının düşürülmesiyle Saadet Partisi ile yapılan ittifaklar sonucunda Acurman’ın adaylığı karşılığında İzmit’te Hürriyet’e destek verileceği iddia edildi. Saadet’in İzmit adayı Sinan Yolcu’nun adaylıktan çekileceği ve İzmit’in CHP’ye bırakılarak Başiskele’de Saadet’in önünün açılacağı öğrenildi.

DİLOVASI’NDA TÖRK ÇEKİLECEK Mİ?

Bir diğer karmaşık ilçe ise Dilovası oldu. Yakup Törk’ün aday gösterildiği Dilovası’nda Törk’ün adaylıktan çekilerek Dilovası’nda DEM Parti’ye destek verileceği, karşılığında ise DEM Parti’de İzmit, Derince, Karamürsel dahil 11 ilçede CHP’yi destekleyeceği iddia edildi.