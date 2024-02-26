CHP KOCAELİ'DE 4 İLÇEDE İTTİFAK PAZARLIĞI İDDİASI!

DEM DERİNCE’DE GÖKÇE’Yİ DESTEKLEYECEK!
Gebze’de aday çıkartmayan CHP’nin TİP Genel Başkanı ve Gebze adayı Erkan Baş’a destek verileceği öğrenilmişti. Derince’de ise CHP’nin ittifak ortağı DEM Parti oldu. Derince’de aday çıkartmayacak olan DEM Sertif Gökçe’yi destekleme kararı aldı.
BAŞİSKELE'DE SAADET DESTEKLENECEK İDDİASI!
Başiskele’de Anıl Acurman’nın adaylığının düşürülmesiyle Saadet Partisi ile yapılan ittifaklar sonucunda Acurman’ın adaylığı karşılığında İzmit’te Hürriyet’e destek verileceği iddia edildi. Saadet’in İzmit adayı Sinan Yolcu’nun adaylıktan çekileceği ve İzmit’in CHP’ye bırakılarak Başiskele’de Saadet’in önünün açılacağı öğrenildi.
DİLOVASI’NDA TÖRK ÇEKİLECEK Mİ?
Bir diğer karmaşık ilçe ise Dilovası oldu. Yakup Törk’ün aday gösterildiği Dilovası’nda Törk’ün adaylıktan çekilerek Dilovası’nda DEM Parti’ye destek verileceği, karşılığında ise DEM Parti’de İzmit, Derince, Karamürsel dahil 11 ilçede CHP’yi destekleyeceği iddia edildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(7 )
Ceyhun Çelikten - Çayırova da hastane yok yok yok .kim hastane yaparsa oyum ona.ozel tipmerkezleri yapılmasın diye belediyeyi besliyo Halk kufrediyo belediyeye yazık hakkı bil hak yeme belediye hastaneyi yap
Seyhan Odabaş - Doğru politika Akp nin kaybetmesi için yapılmalı. Her parti mecliste kendine başkanlıkta muhalefetteki önde olan partiye destek vermesi gerekir.
Başiskele - chpli anıl beyin babası karaosmanoğlunun avukatıdır, şaşılacak bir durum yok
....... - Sertif bey,güzel bir ivme yakalanmıştı,Halk desteği vardı,değerlendiremedi,artık Millet Vekilliğine hazırlanır,
Meclis Üye listesinin vasat olması, üstüne birde bu ittifak olayı tuzu biberi olmuş,
Belediye Başkanlığı Akp,ye yeniden hayırlı olsun.
Vatandaş Rıza - Hırsız AKP ye oy vermek yerine dem partiye destek vermek daha mantıklı.pkk feto muhabbeti kime ne kazandırır orası ayrı bir mevzu ikiside terör örgütü.iki partinin de bu örgütler ile ama gizli ama açık bağlantısı olduğunu bilmeyen yok.
Alikahyayahya - HA DEM LE İTTİFAK HA PKK İLE İTTİFAK NE FARKI VAR HİÇ EY CHP LİLER BU DURUMLARI GÖRÜN ONA GÖRE OY VERİN
Halisovalı - HÜDA-PAR ile ittifak farklı mı?
.. .. - Akp trolü alikahyahya inci tanesinden feto guzellemeleri dinlediniz.adamm akp troluu
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.