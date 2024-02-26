Elazığ Alacakaya'da madende göçük

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bir krom madeninde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan üç işçiden biri kendi imkanlarıyla çıkarken iki işçiyi kurtarmak için bölgeye ekipleri sevk edildi.

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bir krom madeninde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan dört işçiden ikisi kurtarılırken iki işçiyi kurtarmak için bölgeye ekipleri sevk edildi, kutartma çalışmalar sürüyor.

Sözcü Televizyonu'na konuşan Elazığ Valisi Ömer Toraman kurtarılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Kaynak: SÖZCÜ