26 Şub 2024 - 11:11- Gündem G:

Elazığ Alacakaya'da madende göçük

Elazığ Alacakaya'daki bir madende göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre üç kişi toprak altında kaldı. İşçilerden biri kendi imkanıyla kurtulurken bölgeye AFAD, UMKE ve 112 ekipleri sevk edildi.

Elazığ Alacakaya'da madende göçük mask
Elazığ Alacakaya'da madende göçük
Elazığ Alacakaya'da madende göçük
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Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bir krom madeninde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan üç işçiden biri kendi imkanlarıyla çıkarken iki işçiyi kurtarmak için bölgeye ekipleri sevk edildi.

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bir krom madeninde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan dört işçiden ikisi kurtarılırken iki işçiyi kurtarmak için bölgeye ekipleri sevk edildi, kutartma çalışmalar sürüyor. 

Sözcü Televizyonu'na konuşan Elazığ Valisi Ömer Toraman kurtarılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Elazığ Alacakaya'da madende göçük

Kaynak: SÖZCÜ
# sağlık

26 Şub 2024 - 11:11 - Gündem

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