Elazığ Alacakaya'da madende göçük

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bir krom madeninde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan üç işçiden biri kendi imkanlarıyla çıkarken iki işçiyi kurtarmak için bölgeye ekipleri sevk edildi.
Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bir krom madeninde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan dört işçiden ikisi kurtarılırken iki işçiyi kurtarmak için bölgeye ekipleri sevk edildi, kutartma çalışmalar sürüyor.
Sözcü Televizyonu'na konuşan Elazığ Valisi Ömer Toraman kurtarılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.
Kaynak: SÖZCÜ
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.