Kadın Milli takımlarda da Türk takımlarının adı yok!

BİRAZ FENER, BİRAZ DUDULLU

Antalya'da nisan ayındaki 2023- 2024 UEFA WU19 Avrupa Şampiyonası 2. Tur müsabakaları için kampta bulunan U19 Kadın Millî Takımımız, Slovakya maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Aytürk Kıyıcı yönetiminde hazırlanan Milliler, topla ısınmanın ardından taktik ağırlıklı çalışma yaparak antrenmanı tamamladı. Bugün Manavgat Stadyumu'nda saat 14.00'te bir kez daha Slovakya ile hazırlık maçı oynayıp kampını tamamlayacak U19 Kadın Millî Takımımız, nisan ayında yine Antalya'da 2023-2024 UEFA WU19 Avrupa Şampiyonası 2. Tur maçlarında Faroe Adaları ve Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Aytürk Kıyıcı yönetimindeki U19 Kadın Millî Takımımızın aday kadrosu şu şekilde:

KALECİLER: Defne Sarıoğlu (1.FC Union Berlin Frauen), Aylin Nur Yıldırım (FC Winterthur), Selenay Doğan (RAEC Mons).

DEFANS: İlayda Cansu Kara (Gölcüklü) (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Nihal Saraç (ALG Spor), Beril Beceren (Dudullu), Tuana Demirbaş (Soma Zafer Spor ve Gençlik), Sıla Besra Tetik (Wulfz Fatih Karagümrük), Elif Aslan (Ankara Metropol Spor), Yuna Demir (SV Hegnach), Berfin Elif Ceylan (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Şura Vural (Dudullu)

ORTA SAHA: Aysha Tural (Real Jersey FC), Lina Medine Titiz (As Saint Priest), Yaren Sürül (SC 13 Bad Neuenahr), Tuana Yılmaz (Fatih Vatan Spor), Aleyna Eslem Topçu (RC Saint Denis), Azra Tıraş (Ankara Büyükşehir Bld. FOMGET G.S.K.), Sara Emile Temel (Fortuna Sittard), Gülşah Güvendi (Bornova Hitap Spor)

FORVET: Pınarsu Cılız (Dudullu), Tuana Naz Türçin (Dudullu), Mine Yıldız (Beylerbeyi Spor A.Ş.)

U-19 MİLLİLERİ DE GURBETÇİLAR İŞGAL ETTİ

1.FC Union Berlin Frauen, FC Winterthur, RAEC Mons, SV Hegnach, Real Jersey FC, As Saint Priest, SC 13 Bad Neuenahr, RC Saint Denis, Fortuna Sittard’lı 19 yaş altı kızlar, milli takımımızı doldurdu.