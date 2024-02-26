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Gizli lider Gebzespor dördüncü viteste!

BAL 2.Grup temsilcilerimizin yer aldığı ligde eski lider bir maç eksiğiyle ikinci sırada yer alan Gebzespor tırmanışını sürdürüyor. Mor Menekşeler, Keşan engelini de dört golle aştı

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Gizli lider Gebzespor dördüncü viteste! mask

ZİRVEYE RAMAK KALDI

BAL 2.Grup’ta gizli lider olarak tanımlanan, bir maç eksiğiyle Çorlu’nun ardından ikinci sırada bulunan Gebzespor, Keşan engelini de dört golle arak, takibi sürdürdü. Bir maç fazlasıyla lider Çorlu, Kapaklı’yı konuk ederken, tek golle zar zor kazandı. Gölcükspor Sarayspor engelini 2 golle aştı. Kullar UFA deplasmanında 1-1’lik beraberlikle puan kaptı. Yuvacıkspor ise Lüleburgaz’a patlarken, yarım düzineyle 6-0 kazandı. Feriköy’ü ağırlayan Diliskelesi ise evinde 1-1’e razı oldu.

 

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

Çorlu 1947

19

15

2

2

52

11

41

47

2.

GEBZESPOR

18

15

1

2

44

6

38

46

3.

Feriköy

19

12

3

4

41

18

23

39

4.

Taçspor

19

11

2

6

33

13

20

35

5.

İFA

19

9

7

3

32

19

13

34

6.

GÖLCÜKSPOR

18

9

4

5

25

19

6

31

7.

DİLİSKELESİ

18

9

3

6

28

15

13

30

8.

KULLAR 1975

18

8

4

6

32

15

17

28

9.

Keşan Spor

19

7

5

7

27

23

4

26

10.

Kapaklıspor

19

8

1

10

34

37

-3

25

11.

YUVACIKSPOR

19

6

1

12

23

33

-10

19

12.

Sarayspor 1953

19

5

3

11

19

29

-10

18

13.

Uzunköprüspor

18

3

2

13

9

33

-24

11

14.

Lüleburgazspor

19

1

3

15

7

73

-66

6

15.

Babaeskispor

19

1

1

17

8

70

-62

4

TOPLU SONUÇLAR:

HAFTANIN MAÇLARI:

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26 Şub 2024 - 11:17 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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