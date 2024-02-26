Gizli lider Gebzespor dördüncü viteste!

ZİRVEYE RAMAK KALDI
BAL 2.Grup’ta gizli lider olarak tanımlanan, bir maç eksiğiyle Çorlu’nun ardından ikinci sırada bulunan Gebzespor, Keşan engelini de dört golle arak, takibi sürdürdü. Bir maç fazlasıyla lider Çorlu, Kapaklı’yı konuk ederken, tek golle zar zor kazandı. Gölcükspor Sarayspor engelini 2 golle aştı. Kullar UFA deplasmanında 1-1’lik beraberlikle puan kaptı. Yuvacıkspor ise Lüleburgaz’a patlarken, yarım düzineyle 6-0 kazandı. Feriköy’ü ağırlayan Diliskelesi ise evinde 1-1’e razı oldu.
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
AV
P
1.
19
15
2
2
52
11
41
47
2.
18
15
1
2
44
6
38
46
3.
19
12
3
4
41
18
23
39
4.
19
11
2
6
33
13
20
35
5.
19
9
7
3
32
19
13
34
6.
18
9
4
5
25
19
6
31
7.
18
9
3
6
28
15
13
30
8.
18
8
4
6
32
15
17
28
9.
19
7
5
7
27
23
4
26
10.
19
8
1
10
34
37
-3
25
11.
19
6
1
12
23
33
-10
19
12.
19
5
3
11
19
29
-10
18
13.
18
3
2
13
9
33
-24
11
14.
19
1
3
15
7
73
-66
6
15.
19
1
1
17
8
70
-62
4
TOPLU SONUÇLAR:
HAFTANIN MAÇLARI:
3 MART PAZAR:
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.