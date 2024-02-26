Gizli lider Gebzespor dördüncü viteste!

ZİRVEYE RAMAK KALDI

BAL 2.Grup’ta gizli lider olarak tanımlanan, bir maç eksiğiyle Çorlu’nun ardından ikinci sırada bulunan Gebzespor, Keşan engelini de dört golle arak, takibi sürdürdü. Bir maç fazlasıyla lider Çorlu, Kapaklı’yı konuk ederken, tek golle zar zor kazandı. Gölcükspor Sarayspor engelini 2 golle aştı. Kullar UFA deplasmanında 1-1’lik beraberlikle puan kaptı. Yuvacıkspor ise Lüleburgaz’a patlarken, yarım düzineyle 6-0 kazandı. Feriköy’ü ağırlayan Diliskelesi ise evinde 1-1’e razı oldu.

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1. Çorlu 1947 19 15 2 2 52 11 41 47 2. GEBZESPOR 18 15 1 2 44 6 38 46 3. Feriköy 19 12 3 4 41 18 23 39 4. Taçspor 19 11 2 6 33 13 20 35 5. İFA 19 9 7 3 32 19 13 34 6. GÖLCÜKSPOR 18 9 4 5 25 19 6 31 7. DİLİSKELESİ 18 9 3 6 28 15 13 30 8. KULLAR 1975 18 8 4 6 32 15 17 28 9. Keşan Spor 19 7 5 7 27 23 4 26 10. Kapaklıspor 19 8 1 10 34 37 -3 25 11. YUVACIKSPOR 19 6 1 12 23 33 -10 19 12. Sarayspor 1953 19 5 3 11 19 29 -10 18 13. Uzunköprüspor 18 3 2 13 9 33 -24 11 14. Lüleburgazspor 19 1 3 15 7 73 -66 6 15. Babaeskispor 19 1 1 17 8 70 -62 4

TOPLU SONUÇLAR:

HAFTANIN MAÇLARI:

3 MART PAZAR: