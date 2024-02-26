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Kocaelispor Süper Lig’de olmalı!

Türk futbolunun en önemli isimlerinden Kocaelispor eski kaptanı ve teknik direktörü Cihat Arslan, Kocaeli’de kendilerine gösterilen ilgi için, Şanlıurfa yerel basınında da teşekkür etti.

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Kocaelispor Süper Lig’de olmalı! mask

Takımın bir an önce Süper Lig’e yükselmesi gerektiğini söyleyen Arslan, 1-0 kazandıkları maç öncesinde, sırasında ve sonrasında kendilerine gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti.
# Kocaelispor, Cihat Arslan

26 Şub 2024 - 11:23 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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