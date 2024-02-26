26 Şub 2024 - 11:23 - Spor

Kocaelispor Süper Lig’de olmalı!

Türk futbolunun en önemli isimlerinden Kocaelispor eski kaptanı ve teknik direktörü Cihat Arslan, Kocaeli’de kendilerine gösterilen ilgi için, Şanlıurfa yerel basınında da teşekkür etti.