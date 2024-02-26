26 Şub 2024 - 11:26- Spor G:

Y.Doğan Serdar maça çıkmadı

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Y.Doğan Serdar maça çıkmadı mask

Sezon başı kulüp başkanı Abdülkadir Bayraktutar’ın Edirne’de trafik kazası sonrasında yaşamını yitirmesinin ardından sarsıntı yaşayan kentin en eski takımı Yenidoğan Serdarspor, H. Hızır Şafak maçına çıkmadı. Müsabaka oynanamadı. 

26 Şub 2024 - 11:26 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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