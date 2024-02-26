- Spor

Ahmet Ünal Turnuvası başlıyor

TFFHGD Kocaeli Şubesi geleneği sürdürüyor.

SPOR MERKEZİ
SPOR MERKEZİ Tüm Haberleri
Ahmet Ünal Turnuvası başlıyor mask
Büyütmek için resme tıklayın

Ramazan ayı boyunca turnuva maçlarıyla gözlerin pası silinecek, nostalji yaşanacak. Kentin en önemli eski gözlemci ve futbol hakemlerinden Ahmet Ünal adına turnuva düzenlendi.

26 Şub 2024 - 11:29 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.015.140 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL