- Siyaset

İYİ PARTİ ADAYLARINI TANITACAK!

Kocaeli’de büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını açıklayan İYİ Parti yarın düzenlenecek olan programla adaylarını tanıtacak.

DİLEK COŞGUN
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26 Şub 2024 - 11:50 - Siyaset

Mahreç  Dilek Coşgun

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