27 Şubat 2024 Salı günü (Yarın) saat 19.00’da Kartepe Dedeman Otel İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gençay Yıldıztekin projelerini anlatacağı toplantıda ilçe belediye başkan adayları da kamuoyuna tanıtılacak.
- Siyaset
İYİ PARTİ ADAYLARINI TANITACAK!
Kocaeli’de büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını açıklayan İYİ Parti yarın düzenlenecek olan programla adaylarını tanıtacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.