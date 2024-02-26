Vukovic cezalı,6 numarada kim oynar?

KARABULUTLAR DAĞILMIYOR

Kocaelispor’un üzerinden karabulutlar eksik olmuyor. Önce Emir’in sakatlığı, daha sonra Yusuf Abdioğlu’nun sakatlığı, Fofana’ın tarak kemiğini kırarak sezonu kapatması. Sonrasında Burak Öksüz’ün kart cezası derken bir türlü yerimizden doğrulamadık. Şimdi de Vukovic kart cezası aldı. Önceki gün oynanan Keçiörengücü maçında sarı kart görerek cezalı konuma düşen Vukovic’in yerine kimin oynayacağı ise merak konusu oldu.

MESUT VEYA CİHAT

6 numarada oynayan Fofana geçtiğimiz günlerde tarak kemiğini kırmış ve sezonu kapatmıştı. Kulübede genç oyuncumuz Mesut Can Tunalı var. Mustafa hoca Cihat’ı 6 numaraya çekebilir ancak Cihat’ın da o pozisyonda oynayamadığı herkesin malumu… Takımın bel kemiklerinden olan Vukovic’in cezalı olması Kocaelispor’un durumunu zorlaştırdı. Erzurum maçında Mustafa hocanın nasıl bir taktikle sahaya çıkacağı merakla bekleniyor.