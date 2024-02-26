26 Şub 2024 - 11:53- Spor G:

Vukovic cezalı,6 numarada kim oynar?

Keçiörengücü maçında sarı kart gören Vukovic cezalı duruma düştü. Kocaelispor’un şimdiki problemi, 6 numarada kimin oynayacağı sorusunun yanıtı !..

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Vukovic cezalı,6 numarada kim oynar? mask
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KARABULUTLAR DAĞILMIYOR

Kocaelispor’un üzerinden karabulutlar eksik olmuyor. Önce Emir’in sakatlığı, daha sonra Yusuf Abdioğlu’nun sakatlığı, Fofana’ın tarak kemiğini kırarak sezonu kapatması. Sonrasında Burak Öksüz’ün kart cezası derken bir türlü yerimizden doğrulamadık. Şimdi de Vukovic kart cezası aldı. Önceki gün oynanan Keçiörengücü maçında sarı kart görerek cezalı konuma düşen Vukovic’in yerine kimin oynayacağı ise merak konusu oldu.

MESUT VEYA CİHAT

6 numarada oynayan Fofana geçtiğimiz günlerde tarak kemiğini kırmış ve sezonu kapatmıştı. Kulübede genç oyuncumuz Mesut Can Tunalı var.  Mustafa hoca Cihat’ı 6 numaraya çekebilir ancak Cihat’ın da o pozisyonda oynayamadığı herkesin malumu… Takımın bel kemiklerinden olan Vukovic’in cezalı olması Kocaelispor’un durumunu zorlaştırdı. Erzurum maçında Mustafa hocanın nasıl bir taktikle sahaya çıkacağı merakla bekleniyor. 
# oldu, var, Kocaelispor

26 Şub 2024 - 11:53 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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Yorumlar

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Körfezli - candeis oynar temaslı futbolu seven bir oyuncu sertliğide var, ayakta da kalabiliyor,adam kovalamayı seviyor. ayrıca teknik bir oyuncuda.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 26 Şubat 13:16

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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