Vukovic cezalı,6 numarada kim oynar?

KARABULUTLAR DAĞILMIYOR
Kocaelispor’un üzerinden karabulutlar eksik olmuyor. Önce Emir’in sakatlığı, daha sonra Yusuf Abdioğlu’nun sakatlığı, Fofana’ın tarak kemiğini kırarak sezonu kapatması. Sonrasında Burak Öksüz’ün kart cezası derken bir türlü yerimizden doğrulamadık. Şimdi de Vukovic kart cezası aldı. Önceki gün oynanan Keçiörengücü maçında sarı kart görerek cezalı konuma düşen Vukovic’in yerine kimin oynayacağı ise merak konusu oldu.
MESUT VEYA CİHAT
6 numarada oynayan Fofana geçtiğimiz günlerde tarak kemiğini kırmış ve sezonu kapatmıştı. Kulübede genç oyuncumuz Mesut Can Tunalı var. Mustafa hoca Cihat’ı 6 numaraya çekebilir ancak Cihat’ın da o pozisyonda oynayamadığı herkesin malumu… Takımın bel kemiklerinden olan Vukovic’in cezalı olması Kocaelispor’un durumunu zorlaştırdı. Erzurum maçında Mustafa hocanın nasıl bir taktikle sahaya çıkacağı merakla bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Körfezli - candeis oynar temaslı futbolu seven bir oyuncu sertliğide var, ayakta da kalabiliyor,adam kovalamayı seviyor. ayrıca teknik bir oyuncuda.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.