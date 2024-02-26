Gökçeören Mahallesindeki arazisine giren ineği gören vatandaş, evden çıkmak yerine farklı bir çözüm buldu. Vatandaş, dronu ineğin olduğu yere doğru uçurarak hayvanın dikkatini çekti. Dronu gören inek, korkarak hemen araziden kaçtı. O anlar dronun kamerasına yansıdı.
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Arazisine giren ineği gören vatandaş, bakın nasıl bir çözüm buldu
İzmit ilçesinde bir vatandaş, arazisine giren ineği dronla kovaladı. O anlar dronun kamerasına anbean yansıdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.