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Arazisine giren ineği gören vatandaş, bakın nasıl bir çözüm buldu

İzmit ilçesinde bir vatandaş, arazisine giren ineği dronla kovaladı. O anlar dronun kamerasına anbean yansıdı.

İhlas Haber Ajansı
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Arazisine giren ineği gören vatandaş, bakın nasıl bir çözüm buldu mask

Gökçeören Mahallesindeki arazisine giren ineği gören vatandaş, evden çıkmak yerine farklı bir çözüm buldu. Vatandaş, dronu ineğin olduğu yere doğru uçurarak hayvanın dikkatini çekti. Dronu gören inek, korkarak hemen araziden kaçtı. O anlar dronun kamerasına yansıdı.

26 Şub 2024 - 11:58 - Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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