Arazisine giren ineği gören vatandaş, bakın nasıl bir çözüm buldu

Gökçeören Mahallesindeki arazisine giren ineği gören vatandaş, evden çıkmak yerine farklı bir çözüm buldu. Vatandaş, dronu ineğin olduğu yere doğru uçurarak hayvanın dikkatini çekti. Dronu gören inek, korkarak hemen araziden kaçtı. O anlar dronun kamerasına yansıdı.