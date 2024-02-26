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Emekli Tuğgeneral hayatını kaybetti

Hava Kuvvetlerinden emekli tuğgeneral 3 çocuk babası Kaya Karacan vefat etti. Karacan bugün öğle namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Emekli Tuğgeneral hayatını kaybetti mask

İzmit Yenimahalle Samet Sokakta ikamet eden Hava Kuvvetlerinden emekli tuğgeneral, Kaya Karacan(89), yaşlılığa bağlı organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Merhum İlksen Karacan’ın eşi, Nafiz Karacan, Belgin Kesim, Cem Karacan’ın babaları olan Kaya Karacan bugün Fevziye Camiinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Bağçeşme Mezarlığında toprağa verilecek.
# vefat, emekli

26 Şub 2024 - 12:15 - Asayiş

Mahreç  Cihat Polat

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