26 Şub 2024 - 12:15- Spor

Derince, Gülleri ile de gülemedi

TFF 2. Lig’de mücadele eden Belediye Derincespor, önceki gün deplasmanda Karaman FK ile mücadele etti. Temsilcimiz karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı. Küme düşme hattından çıkmak isteyen Derince ile bir üst basamaktaki Düzcespor arasındaki puan farkı 4’e çıktı