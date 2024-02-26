Derince, Gülleri ile de gülemedi

TANER HOCA İLK MAÇINDA MAĞLUP
Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Turhan Sofuoğlu ile yolları ayıran Belediye Derincespor, deneyimli teknik adamın yerine Taner Gülleri’yi getirmişti. Gülleri ilk maçına Karaman FK karşısında çıktı. Taner hoca ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı. Karaman FK maçı, Erdem Dikbasan (49) ve Polat Abay’ın (90+6) golleri ile 2-0 kazandı. Belediye Derincespor, 80. dakikada 10 kişi kaldığı maçtan mağlup ayrıldı. Temsilcimiz yine ateş hattından çıkamadı.
2.LİG KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU
TAKIMLAR
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27.HAFTA TOPLU SONUÇLAR:
28.HAFTA MAÇLARI:
2 MART CUMARTESİ:
14.00
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.