26 Şub 2024 - 12:15- Spor G:

Derince, Gülleri ile de gülemedi

TFF 2. Lig’de mücadele eden Belediye Derincespor, önceki gün deplasmanda Karaman FK ile mücadele etti. Temsilcimiz karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı. Küme düşme hattından çıkmak isteyen Derince ile bir üst basamaktaki Düzcespor arasındaki puan farkı 4’e çıktı

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Derince, Gülleri ile de gülemedi mask

TANER HOCA İLK MAÇINDA MAĞLUP

Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Turhan Sofuoğlu ile yolları ayıran Belediye Derincespor, deneyimli teknik adamın yerine Taner Gülleri’yi getirmişti. Gülleri ilk maçına Karaman FK karşısında çıktı. Taner hoca ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı. Karaman FK maçı, Erdem Dikbasan (49) ve Polat Abay’ın (90+6) golleri ile 2-0 kazandı. Belediye Derincespor, 80. dakikada 10 kişi kaldığı maçtan mağlup ayrıldı. Temsilcimiz yine ateş hattından çıkamadı.

2.LİG KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU

 

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

Alagöz Holding Iğdır

25

16

7

2

41

15

26

55

2.

Amed Sportif Faal.

25

15

8

2

46

17

29

53

3.

GMG Kastamonu

25

15

7

3

42

21

21

52

4.

Anagold 24 Erzincan

26

14

7

5

38

21

17

49

5.

Isparta 32 Spor

26

15

1

10

33

28

5

46

6.

İskenderun AŞ

25

14

3

8

48

34

14

45

7.

Menemen FK

26

12

6

8

40

34

6

42

8.

İnegölspor

25

11

5

9

38

32

6

38

9.

Karaman FK

26

10

8

8

31

27

4

38

10.

Somaspor

26

10

7

9

30

30

0

37

11.

68 Aksaray Bel.

26

9

8

9

20

19

1

35

12.

Fethiyespor

25

7

9

9

30

34

-4

30

13.

Etimesgut Bel.

26

8

4

14

15

26

-11

28

14.

Sarıyer

26

7

6

13

33

41

-8

27

15.

Düzce Cam Düzce

26

6

8

12

30

47

-17

26

16.

BELEDİYE DERİNCE

25

5

7

13

21

28

-7

22

17.

Arnavutköy Bld G.

26

4

9

13

28

36

-8

21

18.

Denizlispor

26

5

6

15

23

39

-16

21

19.

Uşakspor A.Ş.

25

1

2

22

10

68

-58

5

27.HAFTA TOPLU SONUÇLAR:

28.HAFTA MAÇLARI:

2 MART CUMARTESİ:

14.00

26 Şub 2024 - 12:15 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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