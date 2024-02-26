Sezer, “Yaparsa kim yapar? Cumhur İttifakı yapar”

Gölcük Belediye Başkanı ve AKP Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, yerel seçim çalışmaları kapsamında gününün her anını hemşehrileriyle bir araya gelerek geçiriyor. Çalışmalar kapsamında Başkan Sezer’e ziyaretlerinde AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AKP İlçe Başkanı Kemal Yavuz, MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar ve teşkilat üyeleri eşlik etti.

EV EV DOLAŞTILAR

Yukarı Mahallede düzenlenen ev toplantısında ve Değirmendere’nin sokaklarında hemşehrileri ile bir araya gelen Sezer, görev süresi boyunca sadece hizmet ve eser siyaseti yaptıklarını belirtti. Sezer, “Bugüne kadar Gölcük için gerekli her projeyi hayata geçirdik, geçirmeye de devam edeceğiz.

SİZLERE LAYIK OLACAĞIZ

Bu güne kadar yapılanları bu irade yaptıysa önümüzdeki dönemde de inşallah yine bu irade yapmaya devam edecek. Yaparsa kim yapar? Cumhur İttifakı, AK Parti belediyeciliği; Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşları yapar. Bundan kimsenin şüphesi olmasın, sizlere layık olacağız” dedi.