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Sezer, “Yaparsa kim yapar? Cumhur İttifakı yapar”

AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ile birlikte ev toplantılarına katılan Gölcük Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, “Yaparsa kim yapar, yalnızca milletin iradesinden güç alan AK Parti yapar” dedi

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Sezer, “Yaparsa kim yapar? Cumhur İttifakı yapar” mask

Gölcük Belediye Başkanı ve AKP Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, yerel seçim çalışmaları kapsamında gününün her anını hemşehrileriyle bir araya gelerek geçiriyor. Çalışmalar kapsamında Başkan Sezer’e ziyaretlerinde AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AKP İlçe Başkanı Kemal Yavuz, MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar ve teşkilat üyeleri eşlik etti.

EV EV DOLAŞTILAR

Yukarı Mahallede düzenlenen ev toplantısında ve Değirmendere’nin sokaklarında hemşehrileri ile bir araya gelen Sezer, görev süresi boyunca sadece hizmet ve eser siyaseti yaptıklarını belirtti. Sezer, “Bugüne kadar Gölcük için gerekli her projeyi hayata geçirdik, geçirmeye de devam edeceğiz.

SİZLERE LAYIK OLACAĞIZ

Bu güne kadar yapılanları bu irade yaptıysa önümüzdeki dönemde de inşallah yine bu irade yapmaya devam edecek. Yaparsa kim yapar? Cumhur İttifakı, AK Parti belediyeciliği; Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşları yapar. Bundan kimsenin şüphesi olmasın, sizlere layık olacağız” dedi.
# seçim, hizmet, AKP, MHP, cumhur ittifakı

26 Şub 2024 - 12:29 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

(2)
02

.. .. - Çok komiksin akp gücünü aldığı yerler fetoda kapatılan siyasi ayak Suriye Afgan ırak Filistinlilere verilen vatandaşlıktan güc alıyorsunuz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Şubat 13:57
01

Izmitli - Adalet size Kalkınma size haklısınız siz yapıyorsunuz ama bizi bu duruma düşürenler.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 26 Şubat 12:54

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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