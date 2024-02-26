Sezer, “Yaparsa kim yapar? Cumhur İttifakı yapar”

Gölcük Belediye Başkanı ve AKP Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, yerel seçim çalışmaları kapsamında gününün her anını hemşehrileriyle bir araya gelerek geçiriyor. Çalışmalar kapsamında Başkan Sezer’e ziyaretlerinde AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AKP İlçe Başkanı Kemal Yavuz, MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar ve teşkilat üyeleri eşlik etti.
EV EV DOLAŞTILAR
Yukarı Mahallede düzenlenen ev toplantısında ve Değirmendere’nin sokaklarında hemşehrileri ile bir araya gelen Sezer, görev süresi boyunca sadece hizmet ve eser siyaseti yaptıklarını belirtti. Sezer, “Bugüne kadar Gölcük için gerekli her projeyi hayata geçirdik, geçirmeye de devam edeceğiz.
SİZLERE LAYIK OLACAĞIZ
Bu güne kadar yapılanları bu irade yaptıysa önümüzdeki dönemde de inşallah yine bu irade yapmaya devam edecek. Yaparsa kim yapar? Cumhur İttifakı, AK Parti belediyeciliği; Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşları yapar. Bundan kimsenin şüphesi olmasın, sizlere layık olacağız” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
.. .. - Çok komiksin akp gücünü aldığı yerler fetoda kapatılan siyasi ayak Suriye Afgan ırak Filistinlilere verilen vatandaşlıktan güc alıyorsunuz
Izmitli - Adalet size Kalkınma size haklısınız siz yapıyorsunuz ama bizi bu duruma düşürenler.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.