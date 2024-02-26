Avukatlar isyan etti: Artık yeter!

Kocaeli Barosu'na bağlı avukatların oluşturduğu Genç Avukatlar Meclisi bugün Kocaeli Adliyesi önünde CMK tarife ücretlerine yapılan artışları protesto ederek basın açıklaması yaptı. Genç Avukatlar adına basın açıklamasını okuyan Meclis Başkanı Resul Uludağ, “Belirlenen tarife uzun yıllardır biz avukatların haklı eleştirilerine hedef olmuş, emeğimizin karşılığını Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine uygun bir şekilde almak bir yana çoğu zaman TÜİK tarafından açıklanan resmi verilere, ülkenin ekonomik şartlarına ve hatta asgari ücretteki artış oranlarına dahi uyum sağlayamamaktadır.

“ÇÖZÜME BİZLERİ DE ORTAK EDİN”

Sistemin tarafı olan Adalet Bakanlığını ve Türkiye Barolar Birliğini; sistemin büyük çoğunluğunu oluşturan, bu ucube sistemin çilesini çeken, mesleğin dezavantajlı tarafını oluşturan biz genç avukatları dinlemeye, anlamaya ve çözüme bizleri ortak etmeye davet ediyoruz.

“BOYNUNUN BORCUDUR”

Adalet Bakanlığına çağrı yapan Uludağ, “Adalet mekanizmasının vazgeçilmezi olan biz avukatların yıllardır çözülemeyen bu sorunun çözülmesi ve genç avukatların dezavantajlı durumunun iyileştirilmesi için çeşitli teşvikler sağlanması ile sorunların çözümü noktasında biz genç avukatları dinlemek ve anlamak Bakanlığın boynunun borcudur.“ ifadelerini kullandı.

“UNUTULDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUZ”

Türkiye Barolar Birliğine yaptığı çağrıda ise “Biz genç avukatların günümüz ekonomik koşulları da göz önüne alındığında CMK ücretlerine duyduğu ihtiyacı bir kez daha hatırlatıyoruz. Hatırlatıyoruz çünkü ne yazık ki unutulduğumuzu düşünüyoruz. Türkiye Barolar Birliğini, onur ve azim ile bu mesleği sürdürmeye çalışan genç üyelerinin derdi ile dertlenmeye bu konuda somut adımlar atmaya davet ediyoruz. Genç avukatları dinlemek, genç avukatların sorunlarına çare olmak ve genç avukatların temsiline imkan sağlamak Türkiye Barolar Birliği'nin boynunun borcudur.

“EMEĞİMİZE SAHİP ÇIKALIM”

Birlik çağrısında bulunan Uludağ, “CMK görevlendirmelerine ilişkin sorunların çözümü amacıyla somut adımlar atılana dek Kocaeli Barosu genç avukatlarını ve diğer barolardaki tüm genç avukatlar meclis, merkez ve kurullarını angarya niteliğindeki bu görevlendirmeleri kabul etmemeye, CMK görevlendirme sistemlerini kapatmaya, hakkımızı aramaya, emeğimize sahip çıkmaya davet ediyoruz. Bu noktada Kocaeli Barosu yönetim kurulunu yukarıda ifade etmiş olduğumuz talep ve eleştiriler ile ilgili gereğini yapmaya, sürecin takipçisi olmaya, genç avukatlara yönelttiğimiz eylem çağrısını tüm Kocaeli Barosu mensubu meslektaşlarımıza ileterek sürece destek olmaya davet ediyoruz.”