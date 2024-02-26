Marmara Kariyer Fuarı Kocaeli'de kapılarını açtı!

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ), özel bir etkinliğe daha ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin koordinasyonunda ve KOÜ’nün ev sahipliğinde 2 gün boyunca gerçekleştirilecek olan Marmara Kariyer Fuarı (MARMARAKAF), bugün kapılarını açtı. KOÜ’nün yanı sıra 15 üniversitenin de paydaşı olduğu Kocaeli Valiliği ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin de desteklediği Kariyer Fuarı'nın açılış programı bugün gerçekleştirildi. MARMARKAF açılış törenine, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Bolu Valisi Erhan Kılıç, Bartın Valisi Nurtaç Aslan, Düzce Valisi Selçuk Aslan, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Zonguldak Valisi Osman Hacı Bektaşoğlu, Yalova Valisi Hülya Kaya, AKP Kocaeli Milletvekilleri Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk, paydaş üniversite rektörleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katılım sağladı.

BU FUAR SONRAKİ YILLARDA DA ETKİSİNİ GÖSTERECEK

KOÜ Rektörü Nuh Zafer Cantürk yaptığı konuşmada " Türkiye'nin en büyük hem enlerin hem de ilklerin fuarının açılışına hoş geldiniz. İlk günden itibaren hedefimiz kentimize ve üniversitemize yakışır şekilde gerçekleştirmek oldu. Öğrencilerin gelişimine katkı sunmayı önemsiyor bu alanda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin en önemli konularından biri istihdam konusu. Gençlerimize yönelik projeler gerçekleştirmekteyiz. 2023 itibariyle KOÜ yılların getiridiği başarılı çalışmaların meyvesini toplar oldu. Kocaeli Üniversitesi'nin bugün itibariyle en büyük hedefi araştırma üniversitesi olmaktır. Aday araştırma üniversitesi olarak KOÜ mezunlarına istihdam oranını yükseltmeyi hedefleyen yenilikçi uluslararası bir üniversite olmayı hedeflemiştir. Mutlu bir üniversite olan KOÜ Kocaeli ile özdeşleşmiştir. Tüm bu başarılar bugün bizi burada buluşturmuş ve Türkiye'nin en büyük Kariyer Fuarını gerçekleştirmesine neden olmuştur. Öğrencilerin iş hayatında yer alması bizim için büyük önem arz etmektedir. Öğrencilerin iş hayatında en küçük esnaftan en büyük sanayi alanlarının yer almasını istemekteyiz. Göreceksiniz ki bu fuar sonraki yıllarda da etkisini devam ettirecek.

1071 FİRMA YER ALIYOR

Bu fuarda 1071 firma yer almaktadır. Bugüne kadar yapılan fuarların 2 katı büyüklüğünde firma Marmara Kariyer Fuarı'nda yer alıyor. Marmara Kariyer Fuarı enlerin ve ilkerin fuarı olacaktır. 2 gün boyunca metaverse ortamında yer almaya devam edecek. MARMARAKAF Kocaeli'de düzenlenmesi sadece kentimize değil bölgeye ve İstanbul'a da büyük ivme kazandıracaktır. Bu fuarda çok sayıda şirket kurum OSB yanında Türkiye'nin en önemli firmaları bizimle beraber olacak. " dedi.

BU DÜNYAYA HAZIRLANMAK BİZİM ŞEHRİMİZİ DOĞRUDAN ETKİLEYECEK

Sonrasında konuşan Tahir Büyükakın ise "Şehrim adına gururlanıyorum. Bu etkinliğin sadece kitap fuarında etkilerini görmüştük. Böyle bir etkinliğin yapılıyor olması şehrimiz ve ülkemiz adına sevindirici. Bir tuşa bassak her şey sıfırdan başlasa. Birkaç inanmış insan kuşakların yetiştirilmesi için başladığında bambaşka şeyler olabiliyor. Mademki herkesi üst düzey eğitim veremiyoruz. Teknolojiyi üretip üretmeme ayrımına göre de düşünmek lazım. Teknoloji geçmişe kıyasla bugün yaşam biçimlerini çok daha hızlı değiştirdiğini kabul etmek en büyük hakikat. Aslında biz hala eğitim düzenimizi endüstri 2.0 döneminden uzaklaştırmış değiliz. Eğitim personellerinin kendini değiştirmesi gerekiyor. Yapay zekâ bunu değiştirecek. Yeni meslekler olacak. Anketçilere ihtiyaç kalmayacak meselâ. Bilgisayar programları birçok mesleklerin işini alacak. Yapay zeka herkesin yaşam biçimini değiştirecek. Bu dünyaya hazırlanmak bizim şehrimizin geleceğini doğrudan etkileyecek." dedi.

EN ÖNEMLİ KURULUŞLAR KARİYER FUARLARI

Daha sonra konuşan Sadettin Hülagü ise "Genellikle ülkemizde en çok şikayetlerden biri plan ve programsızlık. Ülkemiz üniversiteleri dünya standartları ötesinde öğrenciler yetiştiren zaman zaman istihdam açısından sorunlar yaşadıklarını görüyoruz. Ülkemizin en yetenekli gençlerini istihdama katmak için mücadele eden en önemli kuruluşlar kariyer fuarlarıdır. İnsan kaynakları anlayışının gittikçe daha fazla değiştiği dünyada bir sanayi için en önemli değer nitelikli insandır. Üretebilmek için önce hayal etmek sonra kaynakları bir araya getirmek gerekmektedir. Devletin her kurumunu özellikle sanayi kuruluşlarını görmek beni sevindiriyor. " dedi

SEVMEDİĞİNİZ İŞİ YAPMAYIN

Daha sonra konuşan Vali Yavuz ise şu şekilde konuştu; " En büyük bölgesel fuar olan MARMARAKAF'ta sizlerle birlikte olmaktan mutluluklarımı dile getiriyorum. Ülkemizin bilim sanayi teknoloji üssü Kocaeli sâhip olduğu kalifiye gücü ile dev yatırımlara ev sahipliği yapmaktadır. Konumunun sunduğu ekonomik avantajlar Kocaeli'yi yatırımlar için cazip hale getirmektedir. İlimizde tüzel kişiliği bulunan 14 organize sanayi bölgesi bulunmaktadır. Faal durumda 2 adet serbest bölge bulunmaktadır. Türkiye'nin ilk 500 firmasında 83 firmamız bulunmaktadır. Kocaeli'nin bir başka niteliği de önemli bir ticaret merkezi oluşudur. Kocaeli kamu gelirlerinde de önemli bir paya sahiptir. Türkiye'nin sanayi merkez üssü konumunda bulunan Kocaeli AR-GE ve araştırma merkezi konumunda bulunmaktadır. Gençlerimize kendilerine güvenmelerini Türkiye'yi küresel bir güç olma konusunda desteklemelerini ve buna inanmalarını arz ediyoruz. Biz dün büyüktük bugün büyüğüz yarın daha büyük olacağız. Hayat boyu öğrenme kavramının tam ortasındayız. Genç diamlar kendilerine güvendikçe daha başarılı olacaktır. Sevmediğiniz işi yapmayın. Kendisi mutlu olmayan insanın işi başarması muhataplarını mutlu etmesi mümkün değildir. "