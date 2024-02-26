Salim Atay: “Bu fuar Avrupa'da yapılan en büyük fuardır”

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ), özel bir etkinliğe daha ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin koordinasyonunda ve KOÜ’nün ev sahipliğinde 2 gün boyunca gerçekleştirilecek olan Marmara Kariyer Fuarı (MARMARAKAF), bugün kapılarını açtı. KOÜ’nün yanı sıra 15 üniversitenin de paydaşı olduğu Kocaeli Valiliği ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin de desteklediği Kariyer Fuarı'nın açılış programı bugün gerçekleştirildi. MARMARKAF açılış törenine, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Bolu Valisi Erhan Kılıç, Bartın Valisi Nurtaç Aslan, Düzce Valisi Selçuk Aslan, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Zonguldak Valisi Osman Hacı Bektaşoğlu, Yalova Valisi Hülya Kaya, AKP Kocaeli Milletvekilleri Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk, paydaş üniversite rektörleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katılım sağladı.

AVRUPA'DA YAPILAN EN BÜYÜK FUAR

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay programda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde gençlere istihdam konusunda çok önemli projelere imza attıklarını belirterek şunları söyledi; " 2019 yılında bu yola çıktık. 36.'sını yapıyoruz. Türkiye’nin görece büyük kentlerinin dışında yapıyoruz özellikle. Ülkemizde o kadar büyük bir enerji ve potansiyel var ki. Burada hiç kimse bir şey satmaya gelmedi. Burada bulunan gençleri kazanmaya geldi. Sadece Kocaeli'de böyle değil her yerde böyle. 70 bin 320 gence ulaşmışız. Biz bu organizasyonda 100 bini bekliyoruz. Bu fuar Avrupa'da yapılan en büyük fuardır. Ben bu inanca bugün varmadım. İlk defa kariyer fuarı düzenlemiyoruz. Biz kendi kendimizi övmüyoruz dünya şu anda bizi övüyor. Bugün Türkiye'de birçok genç 4. sınıftan diplomasını almadan iş hayatına giriyor. Kariyer fuarları sadece değil 10'dan fazla program çalışıyor. Lütfen duymadım bilmiyordum olmasın. Liyakati önceleyen bir şekilde. 2023'te 407 bin başvuru aldık. 58 tane ayrı kurumdan staj teklifi alan öğrenci var. Uluslararası Staj Sistemi 830 bin teklif gönderdi.

HERKESİ YETENEK OLARAK GÖRÜYORUZ

Çok geniş bir tarihimiz var. Bu yaptığımız erken dönem kariyer sistemi bizi Türkiye olarak insanı ekonominin bir unsuru olmaktan çıkarmak istiyoruz. İnsan asli unsurdur kaynak değildir. Tabi ki yeni farkına varmadım. Biz insan kaynakları demeyeceğiz yetenek yönetimi diyeceğiz. Herkesi yetenek olarak görüyoruz. Kim bu imkanları daha çok çalışmaya heves ederse o yararlansın. Bizim TEKNOFEST'imiz var. Ulusal Staj Programımız var. Kocaeli Valiliği 111 tane gence geçen yıl staj yaptırdı. Ülkemizin imkanlarının ne kadar geniş olduğunu görüyorsunuz değil mi? Türkiye dünyanın yetenek üssü olacak? Bu milletin insanı iş yapar sonuç üretir. Dünya bunu keşfetti. Dünyanın hiçbir yerinde yalnızlık hissetmeyeceksiniz. Lütfen bu vizyonun peşine düşün. "