Darıca 1 attı, 3 aldı

ALİ ATEŞ GALİBİYETİ GETİRDİ
TFF 3. Lig’de uzun süredir zor zamanlar geçiren Darıca Gençlerbirliği, önceki gün sahasında 9. sıradaki Osmaniyespor’u konuk etti. Temsilcimiz karşılaşmayı 1-0 kazandı. Darıca’ya galibiyeti getiren golü, 76. dakikada Ali Ateş kaydetti. Puanını 16’dan 19’a çıkaran temsilcimiz rahat bir nefes aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.