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Darıca 1 attı, 3 aldı

TFF 3. Lig’de mücadele eden Darıca Gençlerbirliği’nin nefes almaya ihtiyacı vardı. Temsilcimiz ihtiyacı olan nefesi Osmaniyespor karşısında aldı. Darıca, karşılaşmayı 1-0 kazandı

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Darıca 1 attı, 3 aldı mask

ALİ ATEŞ GALİBİYETİ GETİRDİ

TFF 3. Lig’de uzun süredir zor zamanlar geçiren Darıca Gençlerbirliği, önceki gün sahasında 9. sıradaki Osmaniyespor’u konuk etti. Temsilcimiz karşılaşmayı 1-0 kazandı. Darıca’ya galibiyeti getiren golü, 76. dakikada Ali Ateş kaydetti. Puanını 16’dan 19’a çıkaran temsilcimiz rahat bir nefes aldı.
# Darıca

26 Şub 2024 - 13:21 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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