TEM Otoyolu İstanbul istikameti asfaltlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolu projesi kapsamında, TEM Otoyolu köprüsünün İstanbul istikametinde asfaltlama yapıldı. TEM otoyolu üzerinde yapılan köprünün harpuşta (yağmur ve karın birikmesini engelleyen yapı elemanı) montajları yapılıyor. TEM Otoyolu üzerindeki menfez yıkılarak 2x2 ulaşımını sağlayacak köprü yapımı için İstanbul istikametinde kiriş montajları da tamamlandı.

30 METRE GENİŞLİKTE DUBLE YOL

Köseköy Koridoru Alikahya Stad Bağlantı Yolları İkmal Yapım İşi çalışmaları kapsamında Vatan Caddesi’nde (hyundai tarafı) iyileştirme kazı dolgu ve kaldırım bordür imalatları yapılıyor. D-100 Karayolundan TEM Otoyoluna bağlanacak yolun genişliği 30 metre olacak, yolda ulaşım 2x2 gidiş-geliş olarak sağlanacak ve üzerinde bisiklet yolu da yapılacak. D-100 üzerinde 1 adet, TEM Otoyolu üzerinde 1 adet ve Yirim Dere üzerinde 1 adet olmak üzere 3 farklı noktada prefabrik öngerme kirişli köprü; D-100 üzerinde bir adet çelik yaya üst geçidi yapılıyor. Proje kapsamında bağlantı yolları dahil 13 km uzunlukta yol ve drenaj imalatları, tretuvar ve aydınlatma çalışmaları yapılacak. Yeni yol için 71 bin ton asfaltlama yapılacak.