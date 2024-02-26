- Siyaset

Ölmez’e köylerde büyük ilgi

Cumhur İttifakı Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez, Mancarlı Köyü’nde büyük ilgi gördü.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Ölmez’e köylerde büyük ilgi mask

Cumhur İttifakı Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez, 31 Mart seçimleri öncesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kandıra’yı köy köy gezen, evlere konuk olan, vatandaşlarla salon toplantılarında bir araya gelen Ölmez, son olarak Mancarlar Mahallesi’ndeydi.

HİZMET VE ESER SİYASETİ

Vatandaşların ilgiyle karşıladığı Ölmez’e, AK Parti İlçe Başkanı Alper Tokgöz ve İl Yönetim Kurulu üyesi Şeyhmus Sayan ve teşkilat üyeleri de eşlik etti. Kandıra’nın dört bir yanında Büyükşehir ile birlikte AK Parti Belediyeciliğinin izlerinin görüldüğünü belirten Ölmez, “Bizler de hizmet ve eser belediyeciliğini sürdüreceğiz” dedi.

TARİH YAZACAĞIZ

“Kandıra'mız hazırız, kararlıyız” diyen Ölmez, “31 Mart sonrasında hizmet bayrağını alacağız ve daha yukarıya çıkarmak için var gücümüzle çalışacağız. Kandıra için hazırız. Cumhur İttifakı olarak Kandıra da tarih yazacak, 31 Mart’ta en yüksek oyu alacağız” dedi.
# 31 Mart, var, yüksek, hizmet, cumhur ittifakı

26 Şub 2024 - 13:25 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.015.140 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Vatansever - Süt paralarını ödemedi diyen bu köylü değil miydi? Şimdi ne değişti. Çok yanar döner bir toplum olduk

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Şubat 13:57
01

Cihan - Sen bırak en yüksek oyu almayı , seçilebilecek misin ? Onu oturup düşün...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Şubat 13:52

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL