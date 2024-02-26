TARAFTARDAN UYARI: “DİKKAT, ERZURUM MAÇI KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞTIR!”

SÖZ VERDİLER…

Kocaelispor, Süper Lig yolunda bir yara daha aldı. Önceki gün Keçiörengücü ile 2-2 berabere kalan temsilcimiz, bir üst basamaktaki Göztepe ile puan farkını 5’e çıkardı. Direkt Süper Lig’e çıkmaktan bir adım daha uzaklaştı… Maçın ardından deplasmana gelen taraftarlar, takımı tribüne çağırdı. Kaptan Gökhan Değirmenci önderliğinde takım topluca tribüne gitti.

SON UYARIDIR…

Taraftarlar futbolculara uyarıda bulunarak, daha iyi bir futbol oynanmasını ve Süper Lig hedefinde artık hataya yer olmadığını belirtti. Yeşil siyahlı fedakar 12.adam, umutlarının artık kırılmamasını ve düzgün futbol oynanmasını futbolculara iletti. Kaptan Gökhan da, Keçiören karşısında gerçekten iyi oynamadıklarını ve bundan sonraki süreçte daha iyi olacaklarının sözünü verdi…