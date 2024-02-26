TARAFTARDAN UYARI: “DİKKAT, ERZURUM MAÇI KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞTIR!”

SÖZ VERDİLER…
Kocaelispor, Süper Lig yolunda bir yara daha aldı. Önceki gün Keçiörengücü ile 2-2 berabere kalan temsilcimiz, bir üst basamaktaki Göztepe ile puan farkını 5’e çıkardı. Direkt Süper Lig’e çıkmaktan bir adım daha uzaklaştı… Maçın ardından deplasmana gelen taraftarlar, takımı tribüne çağırdı. Kaptan Gökhan Değirmenci önderliğinde takım topluca tribüne gitti.
SON UYARIDIR…
Taraftarlar futbolculara uyarıda bulunarak, daha iyi bir futbol oynanmasını ve Süper Lig hedefinde artık hataya yer olmadığını belirtti. Yeşil siyahlı fedakar 12.adam, umutlarının artık kırılmamasını ve düzgün futbol oynanmasını futbolculara iletti. Kaptan Gökhan da, Keçiören karşısında gerçekten iyi oynamadıklarını ve bundan sonraki süreçte daha iyi olacaklarının sözünü verdi…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.