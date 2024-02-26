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Kocaelili THY pilotu kalbine yenik düştü

Türk Hava Yolları’nda pilot olarak çalışan Kayhan Alakoç, yaptığı bir uçuştan sonra rahatsızlandı ve yaşamını yitirdi

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Kocaelili THY pilotu kalbine yenik düştü mask

Türk Hava Yolları’nda görev alan kaptan pilot Kayhan Alakoç, vefat etti. Edinilen bilgilere göre, Gana’ya yaptığı  ir uçuştan sonra istirahat eden Alakoç, istirahati esnasında rahatsızlanarak kalp krizi geçirdi.

19 YILDIR GÖREV YAPIYORDU

Kayhan Alakoç, geçirdiği kalp krizinin sonrasında tedavi edilmek için hastaneye kaldırılırken yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. THY’de 19 yıldan bugüne görev alan Gölcüklü pilot Kayhan Alakoç’un ölümü sevenlerini derinden yaraladı.
# vefat, TÜRK

26 Şub 2024 - 13:40 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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