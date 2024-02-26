Kocaelili THY pilotu kalbine yenik düştü

Türk Hava Yolları’nda görev alan kaptan pilot Kayhan Alakoç, vefat etti. Edinilen bilgilere göre, Gana’ya yaptığı ir uçuştan sonra istirahat eden Alakoç, istirahati esnasında rahatsızlanarak kalp krizi geçirdi.

19 YILDIR GÖREV YAPIYORDU

Kayhan Alakoç, geçirdiği kalp krizinin sonrasında tedavi edilmek için hastaneye kaldırılırken yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. THY’de 19 yıldan bugüne görev alan Gölcüklü pilot Kayhan Alakoç’un ölümü sevenlerini derinden yaraladı.