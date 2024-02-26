Kocaelili THY pilotu kalbine yenik düştü

Türk Hava Yolları’nda görev alan kaptan pilot Kayhan Alakoç, vefat etti. Edinilen bilgilere göre, Gana’ya yaptığı ir uçuştan sonra istirahat eden Alakoç, istirahati esnasında rahatsızlanarak kalp krizi geçirdi.
19 YILDIR GÖREV YAPIYORDU
Kayhan Alakoç, geçirdiği kalp krizinin sonrasında tedavi edilmek için hastaneye kaldırılırken yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. THY’de 19 yıldan bugüne görev alan Gölcüklü pilot Kayhan Alakoç’un ölümü sevenlerini derinden yaraladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.