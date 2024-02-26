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MİLLET AYA BİZ YAYA!

Lider Eyüp zirvedeki yerini sağlamladı ve farkı 14 puana çıkardı. Takipçisi Göztepe, farkı 5 puana çıkarıp, ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı… Kocaelispor iki takımın gerisinde kalırken, 3’ncü sırada yer aldı ve her şeyden önemlisi kötü futbol Play-Off için bile endişelendiriyor...

Hakan Yağcıoğlu
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MİLLET AYA BİZ YAYA! mask
MİLLET AYA BİZ YAYA!
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Trendpyol 1.lig’de lider Eyüpspor Sakarya’yı 3-2 yenerek Kocaelispor ile olan farkı 14 puana, ikinci Göztepe ise 5 puana çıkardı. İlk iki takım direkt Süper Lig’e çıkacak… Eyüp uçtu gitti, tesellimiz Sakarya ve Göztepe’nin İzmit’e gelecek olması. Ama biz de cumartesi Erzurum daha sonra Bodrum, Ümraniye ve Çorum deplasmanlarına gideceğiz…

EYÜP VE GÖZTEPE FARKI AÇTI

Trendyol 1.Lig’de Lider Eyüpspor, Sakarya’yı 3-2 yenerek Kocaelispor ve dolayısıyla Play-Off ile olan farkı 14 puana çıkararak, Süper Ligi hemen hemen garantiledi. 2.Göztepe, Trendyol 1. Lig’in 24. hafta mücadelesinde konuk olduğu Adanaspor’u 3-0 mağlup ederek puanını 49’a yükseltti.  İzmir ekibinin ligde en yakın rakibi Kocaelispor ise Keçiörengücü ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak haftayı puan kaybıyla noktaladı. Bu sonuçların ardından Göztepe, Kocaelispor ile arasındaki puan farkını 5'e çıkararak, ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

GÖZTEPE’NİN GOLCÜSÜ ASİSTLERİNE DEVAM EDİYOR

Göztepe’nin Club Athletico Paranaense’den kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Romulo Cardoso, İzmir ekibiyle çıktığı üçüncü lig maçında da gole doğrudan katkı vermeyi başardı. 22 yaşındaki oyuncu, Adanaspor maçının 21. dakikasında Billel Messaoudi’nin farkı ikiye çıkaran golünün asistini yaparak sarı-kırmızılı formayla şimdiye kadar toplamda 2 asist, 1 gollük performans sergiledi. Kocaelispor’un sezon bayı yüzüne bile bakmadığı Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov ise rekora koşuyor.

MİLLET AYA BİZ YAYA!

CUMARTESİ ERZURUM’DAYIZ… AMA BU FUTBOLLA REZİL OLURUZ…

Cumartesi günü Erzurumspor deplasmanında terleyecek olan Yeşil Siyahlılar üçüncü sırada kalırken, Keçiörengüc ü karşısında, sonradan oyuna giren Barış Alıcı’nın son dakikada attığı golle kurtarılan bir puanın ardından, çiçeği burnunda teknik direktör Mustafa Gürsel hemen bahaneyi uydurdu: “Elimizde sinirli değnek yok ki, hemen değişelim”…

KOCAELİSPOR’UN KALAN 10 MAÇI:

2.03. 2024

  BB Erzurum

-

KOCAELİSPOR

10.03.2024

  Kocaelispor

-

Tuzlaspor  

15.03.2024

  Gençlerbirliği

-

KOCAELİSPOR

3.04.2024

  Kocaelispor

-

Göztepe  

7.04.2024

  Çorum FK

-

KOCAELİSPOR

14.04.2024

  Kocaelispor

-

Giresunspor  

21.04.2024

  Ümraniyespor

-

KOCAELİSPOR

28.04.2024

  Kocaelispor

-

Bandırmaspor  

5.05.2024

  Bodrum FK

-

KOCAELİSPOR

12.05.2024

  Kocaelispor

-

Sakaryaspor  

TRENDYOL 1.LİG PUAN DURUMU

 

 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1

Eyüpspor

24

19

1

4

60

20

+40

58

2

Göztepe

24

15

4

5

42

15

+27

49

3

KOCAELİSPOR

24

13

5

6

38

27

+11

44

4

Bodrumspor

24

12

6

6

34

17

+17

42

5

Sakaryaspor

24

11

7

6

37

28

+9

40

6

Bandırmaspor

24

11

6

7

35

21

+14

39

7

Boluspor

24

11

6

7

23

24

-1

39

8

Çorum FK

24

11

5

8

39

25

+14

38

9

Gençlerbirliği

24

8

9

7

24

25

-1

33

10

Erzurumspor FK

24

8

9

7

23

21

+2

30

11

Keçiörengücü

24

8

6

10

23

30

-7

30

12

Manisa FK

24

6

10

8

27

25

+2

28

13

Ümraniyespor

24

7

6

11

26

36

-10

27

14

Adanaspor

24

7

2

15

20

38

-18

23

15

Şanlıurfa

23

5

7

11

16

28

-12

22

16

Tuzlaspor

23

6

4

13

23

40

-17

22

17

Altay

24

5

3

16

12

47

-35

15

18

Giresun

24

2

4

18

11

46

-35

7

24.hafta toplu sonuçlar:

25.hafta maçları:

01/03

20:00

Ümraniyespor

-

Altay

02/03

13:30

Bodrumspor

-

Eyüpspor

02/03

13:30

Tuzlaspor

-

Keçiörengücü

02/03

16:00

Erzurum FK

-

Kocaelispor

02/03

19:00

Sakaryaspor

-

Manisa FK

03/03

13:30

Giresunspor

-

Adanaspor

03/03

16:00

Göztepe

-

Boluspor

03/03

19:00

Çorum FK

-

Bandırma

İŞTE HAL-İ PÜRMELÂLİMİZ

Bu fotoğraf her şeyi anlatıyor.  Rakipler almış başını gidiyor, bizimkiler arkasından tutmaya çabalıyor.  Traore, Camara ve Dembele Kocaelispor’u böyle harman gibi savurdu.

MİLLET AYA BİZ YAYA!

# 2024, Kocaelispor

26 Şub 2024 - 13:50 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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