MİLLET AYA BİZ YAYA!

Trendpyol 1.lig’de lider Eyüpspor Sakarya’yı 3-2 yenerek Kocaelispor ile olan farkı 14 puana, ikinci Göztepe ise 5 puana çıkardı. İlk iki takım direkt Süper Lig’e çıkacak… Eyüp uçtu gitti, tesellimiz Sakarya ve Göztepe’nin İzmit’e gelecek olması. Ama biz de cumartesi Erzurum daha sonra Bodrum, Ümraniye ve Çorum deplasmanlarına gideceğiz…
EYÜP VE GÖZTEPE FARKI AÇTI
Trendyol 1.Lig’de Lider Eyüpspor, Sakarya’yı 3-2 yenerek Kocaelispor ve dolayısıyla Play-Off ile olan farkı 14 puana çıkararak, Süper Ligi hemen hemen garantiledi. 2.Göztepe, Trendyol 1. Lig’in 24. hafta mücadelesinde konuk olduğu Adanaspor’u 3-0 mağlup ederek puanını 49’a yükseltti. İzmir ekibinin ligde en yakın rakibi Kocaelispor ise Keçiörengücü ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak haftayı puan kaybıyla noktaladı. Bu sonuçların ardından Göztepe, Kocaelispor ile arasındaki puan farkını 5'e çıkararak, ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı.
GÖZTEPE’NİN GOLCÜSÜ ASİSTLERİNE DEVAM EDİYOR
Göztepe’nin Club Athletico Paranaense’den kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Romulo Cardoso, İzmir ekibiyle çıktığı üçüncü lig maçında da gole doğrudan katkı vermeyi başardı. 22 yaşındaki oyuncu, Adanaspor maçının 21. dakikasında Billel Messaoudi’nin farkı ikiye çıkaran golünün asistini yaparak sarı-kırmızılı formayla şimdiye kadar toplamda 2 asist, 1 gollük performans sergiledi. Kocaelispor’un sezon bayı yüzüne bile bakmadığı Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov ise rekora koşuyor.
CUMARTESİ ERZURUM’DAYIZ… AMA BU FUTBOLLA REZİL OLURUZ…
Cumartesi günü Erzurumspor deplasmanında terleyecek olan Yeşil Siyahlılar üçüncü sırada kalırken, Keçiörengüc ü karşısında, sonradan oyuna giren Barış Alıcı’nın son dakikada attığı golle kurtarılan bir puanın ardından, çiçeği burnunda teknik direktör Mustafa Gürsel hemen bahaneyi uydurdu: “Elimizde sinirli değnek yok ki, hemen değişelim”…
KOCAELİSPOR’UN KALAN 10 MAÇI:
2.03. 2024
KOCAELİSPOR
10.03.2024
Kocaelispor
-
15.03.2024
KOCAELİSPOR
3.04.2024
Kocaelispor
7.04.2024
KOCAELİSPOR
14.04.2024
Kocaelispor
21.04.2024
KOCAELİSPOR
28.04.2024
Kocaelispor
5.05.2024
KOCAELİSPOR
12.05.2024
Kocaelispor
TRENDYOL 1.LİG PUAN DURUMU
O
G
B
M
A
Y
AV
P
1
24
19
1
4
60
20
+40
58
2
24
15
4
5
42
15
+27
49
3
24
13
5
6
38
27
+11
44
4
24
12
6
6
34
17
+17
42
5
24
11
7
6
37
28
+9
40
6
24
11
6
7
35
21
+14
39
7
24
11
6
7
23
24
-1
39
8
24
11
5
8
39
25
+14
38
9
24
8
9
7
24
25
-1
33
10
24
8
9
7
23
21
+2
30
11
24
8
6
10
23
30
-7
30
12
24
6
10
8
27
25
+2
28
13
24
7
6
11
26
36
-10
27
14
24
7
2
15
20
38
-18
23
15
23
5
7
11
16
28
-12
22
16
23
6
4
13
23
40
-17
22
17
24
5
3
16
12
47
-35
15
18
24
2
4
18
11
46
-35
7
24.hafta toplu sonuçlar:
Şanlıurfa
-
Tuzlaspor
25.hafta maçları:
01/03
20:00
02/03
13:30
02/03
13:30
02/03
16:00
02/03
19:00
03/03
13:30
03/03
16:00
03/03
19:00
İŞTE HAL-İ PÜRMELÂLİMİZ
Bu fotoğraf her şeyi anlatıyor. Rakipler almış başını gidiyor, bizimkiler arkasından tutmaya çabalıyor. Traore, Camara ve Dembele Kocaelispor’u böyle harman gibi savurdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.