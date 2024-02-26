MİLLET AYA BİZ YAYA!

Trendpyol 1.lig’de lider Eyüpspor Sakarya’yı 3-2 yenerek Kocaelispor ile olan farkı 14 puana, ikinci Göztepe ise 5 puana çıkardı. İlk iki takım direkt Süper Lig’e çıkacak… Eyüp uçtu gitti, tesellimiz Sakarya ve Göztepe’nin İzmit’e gelecek olması. Ama biz de cumartesi Erzurum daha sonra Bodrum, Ümraniye ve Çorum deplasmanlarına gideceğiz…

EYÜP VE GÖZTEPE FARKI AÇTI

Trendyol 1.Lig’de Lider Eyüpspor, Sakarya’yı 3-2 yenerek Kocaelispor ve dolayısıyla Play-Off ile olan farkı 14 puana çıkararak, Süper Ligi hemen hemen garantiledi. 2.Göztepe, Trendyol 1. Lig’in 24. hafta mücadelesinde konuk olduğu Adanaspor’u 3-0 mağlup ederek puanını 49’a yükseltti. İzmir ekibinin ligde en yakın rakibi Kocaelispor ise Keçiörengücü ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak haftayı puan kaybıyla noktaladı. Bu sonuçların ardından Göztepe, Kocaelispor ile arasındaki puan farkını 5'e çıkararak, ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

GÖZTEPE’NİN GOLCÜSÜ ASİSTLERİNE DEVAM EDİYOR

Göztepe’nin Club Athletico Paranaense’den kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Romulo Cardoso, İzmir ekibiyle çıktığı üçüncü lig maçında da gole doğrudan katkı vermeyi başardı. 22 yaşındaki oyuncu, Adanaspor maçının 21. dakikasında Billel Messaoudi’nin farkı ikiye çıkaran golünün asistini yaparak sarı-kırmızılı formayla şimdiye kadar toplamda 2 asist, 1 gollük performans sergiledi. Kocaelispor’un sezon bayı yüzüne bile bakmadığı Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov ise rekora koşuyor.

CUMARTESİ ERZURUM’DAYIZ… AMA BU FUTBOLLA REZİL OLURUZ…

Cumartesi günü Erzurumspor deplasmanında terleyecek olan Yeşil Siyahlılar üçüncü sırada kalırken, Keçiörengüc ü karşısında, sonradan oyuna giren Barış Alıcı’nın son dakikada attığı golle kurtarılan bir puanın ardından, çiçeği burnunda teknik direktör Mustafa Gürsel hemen bahaneyi uydurdu: “Elimizde sinirli değnek yok ki, hemen değişelim”…

KOCAELİSPOR’UN KALAN 10 MAÇI:

TRENDYOL 1.LİG PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1 Eyüpspor 24 19 1 4 60 20 +40 58 2 Göztepe 24 15 4 5 42 15 +27 49 3 KOCAELİSPOR 24 13 5 6 38 27 +11 44 4 Bodrumspor 24 12 6 6 34 17 +17 42 5 Sakaryaspor 24 11 7 6 37 28 +9 40 6 Bandırmaspor 24 11 6 7 35 21 +14 39 7 Boluspor 24 11 6 7 23 24 -1 39 8 Çorum FK 24 11 5 8 39 25 +14 38 9 Gençlerbirliği 24 8 9 7 24 25 -1 33 10 Erzurumspor FK 24 8 9 7 23 21 +2 30 11 Keçiörengücü 24 8 6 10 23 30 -7 30 12 Manisa FK 24 6 10 8 27 25 +2 28 13 Ümraniyespor 24 7 6 11 26 36 -10 27 14 Adanaspor 24 7 2 15 20 38 -18 23 15 Şanlıurfa 23 5 7 11 16 28 -12 22 16 Tuzlaspor 23 6 4 13 23 40 -17 22 17 Altay 24 5 3 16 12 47 -35 15 18 Giresun 24 2 4 18 11 46 -35 7

24.hafta toplu sonuçlar:

25.hafta maçları:

İŞTE HAL-İ PÜRMELÂLİMİZ

Bu fotoğraf her şeyi anlatıyor. Rakipler almış başını gidiyor, bizimkiler arkasından tutmaya çabalıyor. Traore, Camara ve Dembele Kocaelispor’u böyle harman gibi savurdu.