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Emirşah Torun görevine geri döndü

CHP Körfez Belediye Başkanlığı için aday adayı olan Emirşah Torun başkan adayı olmak için yapılan ön seçimde seçilemeyince görevine geri döndü.

Aygün Baş
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Emirşah Torun görevine geri döndü
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Sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin paylaşım yapan Emirşah Torun paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“31.03 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde CHP Körfez Belediye Başkan aday adaylığı için ayrılmış olduğum İzmit Belediye Başkan Yardımcılığı görevime tekrar geri dönerek görevime başlamış bulunmaktayım. Her şeyin hayırlısı diyerek kaldığımız yerden devam ediyoruz”

Emirşah Torun görevine geri döndü
# aday, 2024, chp, medya

26 Şub 2024 - 14:00 - Gündem

Mahreç  Aygün Baş

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