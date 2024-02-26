Emirşah Torun görevine geri döndü

Sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin paylaşım yapan Emirşah Torun paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“31.03 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde CHP Körfez Belediye Başkan aday adaylığı için ayrılmış olduğum İzmit Belediye Başkan Yardımcılığı görevime tekrar geri dönerek görevime başlamış bulunmaktayım. Her şeyin hayırlısı diyerek kaldığımız yerden devam ediyoruz”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.