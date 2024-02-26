Çiftçi, “KRONİK SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN ÇALIŞTIK”

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde saha çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Cumhur İttifakı AKP Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, SKM programları kapsamında Çayırova’nın tüm bileşenleriyle bir araya gelmeyi sürdürüyor. Bünyamin Çiftçi, günün ilk programında Derman Tıp Merkezi’nde görev yapan sağlık çalışanları ve aileleriyle buluştu. Derman Tıp Merkezi Müdürü Dr. Ali Öncü, sağlık çalışanları, aileleri, meclis üyesi adayları ve ilçe yönetiminin katıldığı toplantıda ilk olarak bir selamlama konuşması yapan Ali Öncü, “Bizler bu ilçede yaşarken, ilçenin yönetimine kayıtsız kalamayız. Belediye Başkanımız Bünyamin Çiftçi’den memnunuz ve kendisine destek olacağımızı beyan ediyoruz” diye konuştu. Öncü’nün konuşmasının akabinde Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı eser ve hizmetlere yönelik bir sinevizyon gösterimi yapıldı.

“KRONİK SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN ÇALIŞTIK”

Programda bir konuşma gerçekleştiren Çiftçi, “Sizler sağlık çalışanları olarak çok önemli bir görev yapıyorsunuz, bizleri burada yalnız bırakmadınız teşekkür ediyorum. 40 yıldır Çayırova’da yaşıyorum ve göreve geldiğimizde buradaki kronik sorunlara çözüm getirmemiz gerektiğini biliyorduk. Bu doğrultuda da çalışmalar gerçekleştirdik. Çayırova’da hali hazırda yapılması gereken hizmetler, geleceğin Çayırova’sına yönelik yapılması gereken çalışmalar, neslin ihyasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdik. Bu doğrultuda da yol yürümeye devam edeceğiz” diye konuştu.

LAÇİN AİLESİYLE BULUŞTU

Çiftçi, günün ikinci programında ise Laçin ailesi sakinleriyle buluştu. AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede, MHP Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Cengizhan Laçin, MHP Çayırova İlçe Başkanı İsmail Akkuş, MHP Çayırova İlçe Başkan Yardımcısı Giray Laçin ve Laçin ailesi sakinlerinin yer aldığı toplantıda, Başkan Çiftçi, Laçin ailesiyle çok eski tanıştıklarını belirterek, görev süresi boyunca yaptıkları çalışmalara yönelik konuşma gerçekleştirdi. Karşılıklı gerçekleşen istişarenin sonunda Başkan Çiftçi, kendilerini yalnız bırakmayan ve destek veren Laçin ailesine teşekkürlerini iletti.