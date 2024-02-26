Çetinkaya, Karaahmetlilere projelerini anlattı

Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan program kapsamında yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda da son olarak Karaahmetli Mahallesi’ne giden Mesut Çetinkaya ve meclis üyesi adayları mahalle sakinleri tarafından büyük ilgiyle karşılandı
PROJELERİNİ ANLATTI
Mahalle meydanında vatandaşlarla bir araya gelen Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, 31 Mart’tan sonra Karamürsel için hayata geçirecekleri projelerle ilgili bilgi verdi. Karaahmetli Mahallesi sakinleri Mesut Çetinkaya’yı desteklediklerini belirterek, çalışmalarında başarılar diledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.