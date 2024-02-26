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Çetinkaya, Karaahmetlilere projelerini anlattı

Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Karaahmetli’de hayata geçirecekleri projelerle ilgili konuştu

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Çetinkaya, Karaahmetlilere projelerini anlattı mask

Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan program kapsamında yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda da son olarak Karaahmetli Mahallesi’ne giden Mesut Çetinkaya ve meclis üyesi adayları mahalle sakinleri tarafından büyük ilgiyle karşılandı

PROJELERİNİ ANLATTI

Mahalle meydanında vatandaşlarla bir araya gelen Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, 31 Mart’tan sonra Karamürsel için hayata geçirecekleri projelerle ilgili bilgi verdi. Karaahmetli Mahallesi sakinleri Mesut Çetinkaya’yı desteklediklerini belirterek,  çalışmalarında başarılar diledi.
# büyük, seçim, 31 Mart, meclis üyesi, cumhur ittifakı

26 Şub 2024 - 14:24 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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