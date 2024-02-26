Bilal Erdoğan cenaze için Kocaeli'de!

İzmit Ömerağa Mahallesi Cumhuriyet Bulvarında ikamet eden Harita Tapu Kadastrodan emekli Ali Uzuner'in(91) cenazesi Yeni Cuma Camisi'ne getirildi. Burada Orhan Uzuner, Bilal Erdoğan ve aile yakınları taziyeleri kabul etti.

GENİŞ KATILIM

Törene; Uzuner’in çocukları, ailesi ve yakınları, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AKP Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü, Veysel Tipioğlu, Sami Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AKP İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, MÜSAİD Kocaeli Şube Başkanı İsmail Uslu, AKP İzmit Belediyesi Başkan Adayı Muharrem Tutuş, İYİ Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Kamil Şirin, Bağımsız İzmit Belediyesi Başkan Adayı Mustafa Can, AKP Kocaeli geçmiş dönem İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AKP İzmit geçmiş dönem İlçe Başkanı Ali Güney başta olmak üzere pek çok isim katılım sağladı

TOPRAĞA VERİLDİ

İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu tarafından öğle vakti kıldırılan cenaze namazının ardından yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybeden Uzuner’in cenazesi, Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.