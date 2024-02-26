26 Şub 2024 - 14:54- Siyaset G:

CHP’li aday AKP’ye katıldı

CHP Dilovası Belediye Başkan Aday Adayı Fethi Aras ile beraberindeki Dırbaz, Sarıbuğa, Başboğa ve Erdem Aileleri AKP’ye katıldılar. Aras ve beraberindekilerin rozetlerini AKP MKYK üyesi İlyas Şeker ve Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu taktı.

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CHP’li aday AKP’ye katıldı mask
CHP’li aday AKP’ye katıldı
CHP’li aday AKP’ye katıldı
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31 Mart yerel seçimleri öncesi CHP Dilovası Belediye Başkan aday adaylığı başvurusunda bulunan ancak daha sonra CHP Genel Merkezince Darıca’dan Yakup Törk’ün Dilovası'ndan aday gösterilmesi sonrası tepki göstererek CHP’den istifa ettiğini açıklayan Fethi Aras önceki gün Dizbaz, Sarıbuğa, Başboğa ve Erdem aileleriyle birlikte AKP Dilovası İlçe Teşkilatına gelerek AK Parti’ye katıldıklarını açıkladılar.

DİLOVASI KARARINI VERMİŞ

AKP MKYK üyesi İlyas Şeker, AKP Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu ve AKP Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım tarafından karşılanan Fethi Aras ve beraberinde ki ailelere İlyas Şeker, Ramazan Ömeroğlu ve İlhan Yıldırım tarafından AKP rozetleri takıldı. Rozet takma töreninde konuşan Ömeroğlu “31 Mart seçimlerine çok az kaldı ama Dilovası kararını vermiş görünüyor. Bu ne güzel coşku, bu ne güzel kalabalık. Partimize gösterilen bu ilgi alaka 31 Marttaki zaferin habercisidir. 31 Mart seçimlerinde Dilovamızın kazanacağı bir zafere doğru koşuyoruz. Biz çok mutluyuz, huzurluyuz. Vatandaşlarımızın bu samimi destekleri, teveccühleri bizim moralimizi daha da artırıyor. İnşallah Dilovası kazanacak ve hiç kimse kaybetmeyecek.” diye konuştu. MKYK Üyesi İlyas Şeker’de partilerine katılan ailelere teşekkür ederek ülkemiz ve Dilovası için hayırlı olmasını diledi.

CHP’li aday AKP’ye katıldı
CHP’li aday AKP’ye katıldı
CHP’li aday AKP’ye katıldı
CHP’li aday AKP’ye katıldı
CHP’li aday AKP’ye katıldı

# 31 Mart, AKP, aday, Dilovası, chp, Darıca

26 Şub 2024 - 14:54 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

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Eroldemirbek - ne oldu şimdi CHP de buna üzülen var mıdır ? hiç sanmam chp ye oy verecek seçmen üzülür ama bir makam bir itibar bulmuş olanların hiç birisinin umurunda olmaz.

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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