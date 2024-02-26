GÜRSEL, SENİN ELİNDE SİHİRLİ DEĞNEK YOK AMA TARAFTARIN ELİNDE KALIN SOPA VAR!

Akıl hocaları da son derece zayıf…

Bizden akıl isteyen de yok…

Zaten Engin Koyun başkan beni seviyor ama kalemimden nefret ediyor…

Çünkü ben yalaka gazeteci değilim…

Ben de onu seviyorum ama başkanlığını tartışmaya açarım…

Mustafa Reşit Akçay, benim idolümdü…

Taa ki Samsunspor’u 1-0 yendiğimiz maçtan sonra “Ligin büyük şampiyonunu yendik” açıklaması yapana kadar…

Hoca Trabzonlu…

Gitsin bakayım Trabzonspor’un hocasıyken Fenerbahçe’yi yendiklerinde “Ligin şampiyonunu yendik” desin, çarşı nasıl karışıyor…

Akçay’a Kocaelispor’un büyüklüğünü tek başıma ben anlattım…

Sonunda o da gitti…

Dino onun başını yedi…

Ardından Gül dönemi başladı…

En çok destek veren ve şampiyonluğunda en çok arkasında duran bendim…

Herkes onu sattı…

Ben satmadım ve şampiyonlukta da sevinme hakkı elde eden tek gazeteciydim…

Eğer Fırat Gül gönderilseydi, takım şampiyon olamazdı…

Ama aynı Gül, “Herkes bana şartsız şurtsuz destek verecek” dediği anda, yine en büyük tepkiyi ben gösterdim…

Kimse kulübü böyle küçümseyemezdi…

Zira Dino, ‘Siz amatörsünüz’ diye hakaret tetikten sonra bu sezon Sakarya formasıyla bize gol attı ve sevinmedi…

İşte büyüklük böyle öğretilir…

Sonra Ertuğrul Sağlam dönemine ulaştık…

Bunların içerisinde Kocaelispor’un gerçek büyüklüğünü bilen bir tek o vardı…

Hiç hayal satmadı…

Hakemlerle boy ölçüştü…

Yönetimin söyleyemediklerini delikanlı gibi tek başına söyledi…

Ona teşekkür ediyorum…

Adam gibi geldi, eleştirdik yanıt bile vermedi, adam gibi gitti…

Veee Mustafa Gürsel…

İki yıldır uğraştı didindi sonunda muradına erdi…

Ama daha geleli 5 gün olmadan Keçiörengücü deplasmanında beraberlik son dakikada gelince, yelkenleri suya indirdi…

Yukarıda saydıklarımdan çok daha acemi ve basit açıklama yaptı:

“Benim elimde sihirli değnek yok ki takımı hemen dönüştüreyim”…

Gürsel, bu senin yaptığın açıklamaya enkaz edebiyatı derler…

O da çok çok çok gerilerde kaldı…

80’lerde falan işe yarıyordu ama şimdi yaramaz…

Bu kadar alıştığına göre bu takımı en az 3 aydır izliyor olman gerekiyor…

Gökten zembille inmedin elbette…

Bunu yapma…

Güvenilirliğini daha başlamadan yitirme…

Sana inananların inancını bitirme…

Böyle kurnaz açıklamaları bu taraftar yemez…

Yönetim yer belki ama bu camiaya yediremezsin…

Bu takım Lizbon’da, Avrupa’da İngiltere, Almanya’da milleti ayağa kaldıran bir geçmişe sahiptir…

Senin bu kadar basit bir bahane bulman, sadece taraftara saygısızlıktır…

Bu taraftar seni sulu götürür susuz getirir merak etme…

Keşke hiç bu bahaneyi ortaya sürmeseydin…

Senden bahane isteyen ya da seni suçlayan olmadı ki…

Derhal durumu düzelt bence…

Erzurum maçında da kaybedersen, Yılmaz Vural’ın Fenerbahçe’ye sadece bir gece teknik direktörlük yapıp gitmesinden daha erken gidersin…

Benden söylemesi…