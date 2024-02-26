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NİĞDELİLERİN ACI GÜNÜ

Kocaeli Niğdeliler Derneği üyesi geçmiş dönem dernek yöneticilerinden Emekli öğretmen Durmuş Kapadan tedavi gördüğü Gebze Farabi Devlet Hastanesi'nde vefat etti.

Büşra BOZBAĞ
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NİĞDELİLERİN ACI GÜNÜ
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Uzun süredir kardiyoloji tedavisi gören Emekli öğretmen Durmuş Kapadan'ın cenazesi bugün (26 Şubat pazartesi günü) ikindi namazı sonrası Darıca Emek Mahallesi Merkez Camii’nde kılınacak olan cenaze namazının ardından Niğde Aile Mezarlığında defnedilecek. 

NİĞDELİLERİN ACI GÜNÜ
# Darıca, emekli

26 Şub 2024 - 15:14 - Asayiş

Mahreç  Büşra Bozbağ

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