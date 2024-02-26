Uzun süredir kardiyoloji tedavisi gören Emekli öğretmen Durmuş Kapadan'ın cenazesi bugün (26 Şubat pazartesi günü) ikindi namazı sonrası Darıca Emek Mahallesi Merkez Camii’nde kılınacak olan cenaze namazının ardından Niğde Aile Mezarlığında defnedilecek.
- Asayiş
NİĞDELİLERİN ACI GÜNÜ
Kocaeli Niğdeliler Derneği üyesi geçmiş dönem dernek yöneticilerinden Emekli öğretmen Durmuş Kapadan tedavi gördüğü Gebze Farabi Devlet Hastanesi'nde vefat etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.