İzmit Belediyesi ailesi, STK ve derneklerle sık sık bir araya gelerek talep ve önerilerini dinlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Koordinatör Ozan Aksu ile STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Eray Bodur, Kocaeli Ağrılılar Dernek Başkanı Şefik Alpaslan’ı ziyaret etti. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını ileten heyet, dernek çalışmalarına katkı sunmaktan mutluluk duyacaklarını ve her daim yanlarında olduklarını belirtti. Başkan Alpaslan, nazik ziyaretlerinden ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini sundu.
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İzmit Belediyesinden Kocaeli Ağrılılar Derneğine ziyaret
İzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu ile STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Eray Bodur, Kocaeli Ağrılılar Derneği Başkan Şefik Alpaslan’ı ziyaret etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.