Kazada ölen 3 aylık torununun cansız bedenini kucağında taşıdı

Kocaeli'de yaşayan Adıgüzel ailesi 6 gün sonra yapılacak olan nişan merasimi öncesi erkek tarafına ziyaret için Samsun’a gitmek için yola çıktı. Hakan Adıgüzel idaresindeki 34 EJ 5218 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu önceki gün yoldan çıkarak takla attı. Kazada araç sürücüsü Hakan Adıgüzel, eşi Ezgi Esra Adıgüzel, 3 aylık bebekleri Umay Adıgüzel, nişanlanacak olan hemşire Gül Adıgüzel ile Azra Adıgüzel ve Aslıhan Adıgüzel yaralandı. Yaralılar, Kavak Devlet Hastanesi ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan 3 aylık Umay Adıgüzel adlı kız bebek yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.
Kocaeli'den Samsun'a gelen dede Veli Adıgüzel (59), OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde vefat eden torununun cansız bedenini kucağında taşıdı. Hayatının en acı yükünü taşıyan dede Adıgüzel, "6 gün sonra hemşire olan kızım Gül'ün Kocaeli'de nişan törenini yapacaktık. Damat tarafı bizi ziyaret etmişti. Biz de onları ziyarete gidiyorduk. Ben ayrı araçtaydım. Kaza yaptılar. Oğlum, gelinim ve kızlarım hastanede tedavi altında. Torunum kurtarılamadı. Çok üzgünüm" diye konuştu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.