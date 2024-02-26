"PEŞİN ÖDEDİK, FARKINI İSTİYORLAR"

Konuyla ilgili bilgi veren bir öğrencinin velisi, "Sene başında biz okul ücretlerini ödüyoruz ve ödeme yapmamıza rağmen mesaj atıp para isteniyor. Bu ücretleri kredi kartıyla taksitte yok yani tek çekim olarak peşin ödedik. Bizden birde artan fiyatlardan sonra fark olarak temin edilmesini istiyorlar. Yani bu durum geçen senede başımıza geldi." dedi.
Gönderilen mesaj ise şöyle:
"Sayın velimiz, 2023- 2024 Eğitim ve Öğretim yılı servis ücretlerine 2. dönem itibariyle enflasyon farkları, akaryakıt farkları ve asgari ücret artışı yansıtılacaktır. Bu farklar sözleşmemizde yer alan maddelere dayanarak temin edilecek olup personelimiz gün içerisinde detaylı bilgi için sizi arayacaktır. iyi günler dileriz"
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.