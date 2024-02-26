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Avukatların isyan ettiği kesinti ne?

Kocaeli'de Genç Avukatların dile getirdiği CMK kesintilerine isyan ettiler. Peki bu kesintiler nedir?

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Avukatların isyan ettiği kesinti ne? mask

Ekonomik krizin derinleşmesi ile ağırlaşan vergiler tüm meslek gruplarını etkilemeye devam ediyor. Bu mesleklerden birisi de avukatlar oldu. Bugün Kocaeli Adliyesi önünde toplanan genç avukatlar duruma isyan etti.

ASGARİ ÜCRETİ BULMUYOR

Avukatlarının isyan ettiği durum ise CMK ücretlerinde yapılan vergi kesintileri oldu. Avukatlar devletten yaptığı tahsilatta yüzde 20 KDV, yüzde 20'de stopaj kesiliyor. Soruşturma evresinde bir gece karakola gittiklerinde bu vergileri ödüyorlar. Yol ve yemek masrafları hesaba katıldığında asgari ücret kazanmayan avukatlar olduğu ifade ediliyor.

BARO BAŞKANI KATILMADI

Genç Avukatlar duruma isyan ederken Kocaeli Barosu Başkanı Mehmet Gül'ün açıklamaya katılmaması dikkat çekti.
# oldu, ifade, dikkat

26 Şub 2024 - 15:57 - Gündem

Mahreç  Cihat Polat

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