Avukatların isyan ettiği kesinti ne?

Ekonomik krizin derinleşmesi ile ağırlaşan vergiler tüm meslek gruplarını etkilemeye devam ediyor. Bu mesleklerden birisi de avukatlar oldu. Bugün Kocaeli Adliyesi önünde toplanan genç avukatlar duruma isyan etti.
ASGARİ ÜCRETİ BULMUYOR
Avukatlarının isyan ettiği durum ise CMK ücretlerinde yapılan vergi kesintileri oldu. Avukatlar devletten yaptığı tahsilatta yüzde 20 KDV, yüzde 20'de stopaj kesiliyor. Soruşturma evresinde bir gece karakola gittiklerinde bu vergileri ödüyorlar. Yol ve yemek masrafları hesaba katıldığında asgari ücret kazanmayan avukatlar olduğu ifade ediliyor.
BARO BAŞKANI KATILMADI
Genç Avukatlar duruma isyan ederken Kocaeli Barosu Başkanı Mehmet Gül'ün açıklamaya katılmaması dikkat çekti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.