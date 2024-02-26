- Siyaset

BTP Gebze'de stand kurarak projeleri broşürlerle tanıttı

Seçim çalışmalarına devam eden Gebze teşkilatı İlçe Başkanı Burhan Boran ve Belediye Başkan Adayı Fatih Öztürk'ün önderliğinde çalışmalarına devam ediyor.

İREM GÜLER
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BTP Gebze'de stand kurarak projeleri broşürlerle tanıttı mask
BTP Gebze'de stand kurarak projeleri broşürlerle tanıttı
BTP Gebze'de stand kurarak projeleri broşürlerle tanıttı
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Vatandaşlarla yakından ilgilenen Belediye Başkan Adayı Öztürk projelerini anlatarak yerel seçimlerde kendilerine ve Büyükşehir Adayı Muharrem Can'a destek istedi.

Vatandaşlar Başkan Adayı Fatih Öztürk'ün genç olma hasebiyle memnun olduklarını ve kendilerine tam destek vererek,Belediye Başkanı olmasını talep ettiklerini dile getirdiler

BTP Gebze'de stand kurarak projeleri broşürlerle tanıttı
BTP Gebze'de stand kurarak projeleri broşürlerle tanıttı
BTP Gebze'de stand kurarak projeleri broşürlerle tanıttı
# talep

26 Şub 2024 - 16:02 - Siyaset

Mahreç  İrem Güler

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