Üstüner, Gölcük'te esnaf ziyaretleri yaparak projelerini anlattı

Her daim esnaf ve vatandaşlarla iç içe olan Başkan Adayı Üstüner"projelerini tek tek anlatıp,desteğinizle yerel seçimleri kazanıp sizlere hizmet etmek istiyorum"dedi.
Karşılarında genç bir adayı gören esnaflar, seçilmiş adaylardan sıkıldıklarını ve gençlerin önünün açılıp,artık ilçemize gençlerin hizmet etmesi gerektiğini ifade ettiler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.