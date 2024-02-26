26 Şub 2024 - 16:04 - Siyaset

Üstüner, Gölcük'te esnaf ziyaretleri yaparak projelerini anlattı

Bağımsız Türkiye Partisi her ilçede olduğu gibi Gölcük'te de aktif çalışmalarına devam ediyor. Gölcük Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Üstüner'in önderliğinde ve kadın kollarının da eşlik ettiği esnaf ziyaretleri düzenledi.