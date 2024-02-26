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Üstüner, Gölcük'te esnaf ziyaretleri yaparak projelerini anlattı

Bağımsız Türkiye Partisi her ilçede olduğu gibi Gölcük'te de aktif çalışmalarına devam ediyor. Gölcük Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Üstüner'in önderliğinde ve kadın kollarının da eşlik ettiği esnaf ziyaretleri düzenledi.

İREM GÜLER
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Üstüner, Gölcük'te esnaf ziyaretleri yaparak projelerini anlattı mask
Üstüner, Gölcük'te esnaf ziyaretleri yaparak projelerini anlattı
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Her daim esnaf ve vatandaşlarla iç içe olan Başkan Adayı Üstüner"projelerini tek tek anlatıp,desteğinizle yerel seçimleri kazanıp sizlere hizmet etmek istiyorum"dedi.

Karşılarında genç bir adayı gören esnaflar, seçilmiş adaylardan sıkıldıklarını ve gençlerin önünün açılıp,artık ilçemize gençlerin hizmet etmesi gerektiğini ifade ettiler.
# hizmet, ifade

26 Şub 2024 - 16:04 - Siyaset

Mahreç  İrem Güler

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