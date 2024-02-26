Bu yöntem kalbe ve beyne fayda sağlıyor

Araştırmacılar, elmayı sağlığa faydalarını artırabilecek şekilde sıkmanın yeni bir yolunu keşfetti. Yeni yöntemin polifenol içeriğini dört kat daha fazla koruduğu bulundu.
Polifenoller; meyvelerde, kırmızı şarapta ve kakaoda bulunan, kalp ile beyne fayda sağladığı ve hastalıklara karşı koruyabileceği düşünülen antioksidan, doğal bitki bileşikleri olarak biliniyor.
Araştırmacılar, oksijeni çıkaran spiral filtre presi kullanarak bu bileşikleri en üst düzeye çıkarabileceklerini söylüyor.
Uzmanlar, oksijenin diğer tüm işlem adımlarından hariç tutulmasıyla besinlerdeki bozulmanın azaldığını söylüyor. Geçmiş araştırmalar da, flavan-3-ol adı verilen bir grup polifenolün kan basıncını, kolesterol konsantrasyonunu ve kan şekerini iyileştirmeye yardımcı olabileceğini öne sürmüştü.
Araştırmacı Stefan Dussling, Research International dergisine, “Besin kayıpları genellikle, elma suyundaki flavan-3-oller veya C vitamini gibi bazı besin maddelerini hızla bozan oksijenin varlığından kaynaklanıyor.”
“İnsanların sadece bir bardak meyve suyu içerek bu faydalı doğal bileşiklerden daha fazlasını elde etmelerine yardımcı olmak için yeni meyve suyu sıkma yönteminin gelecekte daha yaygın olarak kullanılacağını umuyoruz.” dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.