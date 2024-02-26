AKP Kocaeli'de adayların seçim beyannamelerini açıklayacağı tarihler belli oldu

Geçtiğimiz günlerde seçim beyannamesini açıklayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Tahir Büyükakın’ın ardından ilçe belediye başkan adaylarının da seçim beyannamesinin açıklayacağı tarihler belli oldu.

İZMİT VE DERİNCE BELLİ DEĞİL

Açıklanan tarihlere göre 1 Mart Cuma günü Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık ilk beyanname açıklayacak isim olacak. İzmit ve Derince ilçeleri için ise henüz net bir tarih duyurulmadı.

İşte ilçe ilçe belirlenen takvim: