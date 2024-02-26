AKP Kocaeli'de adayların seçim beyannamelerini açıklayacağı tarihler belli oldu

Geçtiğimiz günlerde seçim beyannamesini açıklayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Tahir Büyükakın’ın ardından ilçe belediye başkan adaylarının da seçim beyannamesinin açıklayacağı tarihler belli oldu.
İZMİT VE DERİNCE BELLİ DEĞİL
Açıklanan tarihlere göre 1 Mart Cuma günü Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık ilk beyanname açıklayacak isim olacak. İzmit ve Derince ilçeleri için ise henüz net bir tarih duyurulmadı.
İşte ilçe ilçe belirlenen takvim:
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.