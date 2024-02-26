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AKP Kocaeli'de adayların seçim beyannamelerini açıklayacağı tarihler belli oldu

AKP Kocaeli ilçe belediye başkan adaylarının seçim beyannamelerini açıklayacağı tarihler belli oldu.

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AKP Kocaeli'de adayların seçim beyannamelerini açıklayacağı tarihler belli oldu mask
AKP Kocaeli'de adayların seçim beyannamelerini açıklayacağı tarihler belli oldu
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Geçtiğimiz günlerde seçim beyannamesini açıklayan Kocaeli Büyükşehir  Belediye Başkanı ve Adayı Tahir Büyükakın’ın ardından ilçe belediye başkan adaylarının da seçim beyannamesinin açıklayacağı tarihler belli  oldu.

İZMİT VE DERİNCE BELLİ DEĞİL

Açıklanan tarihlere göre 1 Mart Cuma günü  Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık ilk beyanname açıklayacak isim olacak. İzmit ve Derince ilçeleri için ise henüz net bir tarih duyurulmadı.

İşte ilçe ilçe belirlenen takvim:

AKP Kocaeli'de adayların seçim beyannamelerini açıklayacağı tarihler belli oldu
# oldu, seçim, Darıca, cumhur ittifakı

26 Şub 2024 - 16:43 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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