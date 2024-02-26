CHP’li Anıl Acurman’ın kaderi yarın belli oluyor

Başiskele’de şu sıralar Anıl Acurman’ın belediye başkanı adayı olup olmayacağı konuşuluyor. M.D. adlı kişi Acurman’ın ilçe başkanlığından zamanında istifa etmediğini için aday olamayacağı yönünde Başiskele İlçe Seçim Kurulu’na itiraz etti. İlçe seçim kurulu da Acurman’ın aday olamayacağına karar verdi. Acurman, ilçe başkanlığından zamanında istifa ettiğini belirterek, İl Seçim Kurulu’na itiraz etti. İl Seçim Kurulu, bugün yapacağı toplantı sonrasında Acurman’ın aday olup olmayacağına karar verecek.