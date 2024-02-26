Başiskele’de şu sıralar Anıl Acurman’ın belediye başkanı adayı olup olmayacağı konuşuluyor. M.D. adlı kişi Acurman’ın ilçe başkanlığından zamanında istifa etmediğini için aday olamayacağı yönünde Başiskele İlçe Seçim Kurulu’na itiraz etti. İlçe seçim kurulu da Acurman’ın aday olamayacağına karar verdi. Acurman, ilçe başkanlığından zamanında istifa ettiğini belirterek, İl Seçim Kurulu’na itiraz etti. İl Seçim Kurulu, bugün yapacağı toplantı sonrasında Acurman’ın aday olup olmayacağına karar verecek.
- Siyaset
CHP’li Anıl Acurman’ın kaderi yarın belli oluyor
CHP’nin Başiskele Belediye Başkan adayı Anıl Acurman’ın aday olup olmayacağıyla ilgili nihai kararı yarın İl Seçim Kurulu verecek
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.