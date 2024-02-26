HÜRRİYET İLE YILMAZ, TRABZONLULARI YALNIZ BIRAKMADI

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP'nin Gölcük Belediye Başkan adayı Özgür Yılmaz, Kocaeli Trabzonlular Derneği’nin düzenlediği Trabzon’un düşman işgalinden kurtuluşu etkinliklerine katılım sağladı.

Hemşehri derneklerini önemseyen ve sık sık bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve CHP'nin Gölcük Belediye Başkan adayı Özgür Yılmaz, kurtuluş günü etkinliklerinde Trabzonlu vatandaşları yalnız bırakmadı. Kocaeli Trabzonlular Derneği tarafından Trabzon’un düşman işgalinden kurtuluşunun 106’ncı yıl dönümünde düzenlenen etkinliklerde yerini alan Başkan Hürriyet, bu güzel gecede emeği geçen Kocaeli Trabzonlular Dernek Başkanı İbrahim İbrahimoğlu ve yönetimini tebrik etti.