AZERBAYCAN, HOCALI SOYKIRIMINI UNUTMUYOR VE UNUTMAYACAĞIZ

Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Dündar şu ifadeleri kullandı:

"1992 Yılı 25 Şubat'ı 26 ya bağlayan gece HOCALI kasabasında 613 suçsuz ve günahsız Azerbaycan Türkünü kadın, erkek, genç ve yaşlı demeden Rusların desteğiyle Ermeniler tarihte eşi ve benzeri görülmemiş bir vahşeti yaşatarak katliam kelimesi yetersiz kalır, bu tamamen bir SOYKIRIM'dır.

Bunu unutmadık! Unutmayacağız da!

Türkiye de ilk ve tek Kocaeli Haydar Aliyev Kültür Evimiz de tarihi belge ve bilgiye dayalı 2012 yılından bu yana faaliyette olan SOYKIRIM Müzemizde binlerce insan nefretle vahşeti inceleyip, görmektedir. Şehitlerimiz için saygı duruşundan sonra o gün yaşanan ve yaşatılan Soykırım ile ilgili bilgi paylaşımında bulunduk. 2020 yılında 44 gün süren zafer savaşında Azerbaycan'ın Şanlı Ordusunun işgal altındaki topraklarının büyük bir kısmını geri alarak on bin civarında Ermeni askerleri hatalarının bedelini ölümle ödemiş bulundular. Başta Hocalı'da olmak üzere vatan uğruna bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun."