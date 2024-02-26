Ünlü oyuncu Gürkan Uygun, Marmara Kariyer Fuarı'nda öğrencilerle bir araya geldi

“EN’lerin Fuarında Sen de Yerini Al, Geleceğin Senin Elinde” mottosuyla Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, 15 üniversitenin paydaşlığı ve Kocaeli Valiliği ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde kentimizde gerçekleştirilen Marmara Kariyer Fuarı yoğun bir ilgi ile devam ediyor.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuar kapsamında öğrencilerle bir araya gelen ünlü oyuncu Gürkan Uygun, oyunculuk kariyerinin basamak taşlarını anlattı.

Sevilen oyuncu Gürkan Uygun, Marmara Kariyer Fuarı’nın ilk gününde Selim Sırrı Paşa Salonu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Kocaeli’de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Uygun, “Ben Kocaeliliyim. 90’lı yıllarda ilk oyunumu Sabancı Kültür Merkezi'nde oynamıştım. Körfez’de doğdum büyüdüm. Yıllar sonra tekrar burada olmak mutluluk verici. Oyunculuğa giden serüvenim tiyatroyla başladı. Lise yıllarında tiyatro ile tanıştım. Bir arkadaşımızın yerine bir oyunda rol aldım. O sene sınıfta kaldım. 2 yıl sınıf tekrarı yaptım. Ardından biraz şansla bugünlere geldim. Ufak tefek rollerde yer aldım. Askere gidip geldim. Oyuncu bir arkadaşımdan gelen telefonla bir rol aldım. O rol Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiğim Memati rolüydü” ifadesini kullandı.

Memati rolünün kendisi için önemli bir rol olduğunu ifade eden Uygun, “Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığım Memati karakteri Türkiye’de çok sevildi. Benim o dizide neredeyse 2 sezon düzgün bir cümlem yokken sevildi. Geçenlerde sosyal medyaya yüklenmişti. Tekrar bölümlerine baktım. Benden başka kimseden olmazmış” ifadelerine yer verdi.