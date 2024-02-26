- Asayiş

Tartıştığı kızını sokak ortasında bıçakladı!

Adana'da Turhan Ö. (54) uyuşturucu kullandığı iddiasıyla sokakta tartıştığı kızı Dilan Ö.'yü (19) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp ağır yaraladı.

Demirören Haber Ajansı
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Tartıştığı kızını sokak ortasında bıçakladı! mask

Olay, saat 13.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi’nde meydana geldi. Turhan Ö., uyuşturucu kullandığı iddiasıyla bir süre önce tartıştığı kızı Dilan Ö. ile ara sokakta karşılaştı.

Baba-kız arasında yine aynı nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Turhan Ö., kızı Dilan’ı karın, göğüs ve kolundan bıçakladı. Dilan Ö. kanlar içinde yere yığılırken şüpheli ise koşarak uzaklaştı.

Çevredekiler, Dilan Ö.’nün yaralarına tampon yapıp 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı Dilan Ö.'yü ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Ameliyata alınan genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Mahallede çalışma yapan polis, Turhan Ö.’yü yakın bir sokakta yakaladı.

Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen Turhan Ö.'nün sorgusunun sürdüğü bildirildi.
# sağlık, acil

26 Şub 2024 - 17:32 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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