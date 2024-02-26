- Asayiş

Miras için amcasını döve döve öldürdü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Murat Uyanık (28), mirasın eşit dağıtılmadığı iddiasıyla tartıştığı amcası Fevzi Uyanık'ı (64) döverek öldürdü.

Demirören Haber Ajansı
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Miras için amcasını döve döve öldürdü mask

Konya'da gerçekleşen olay, dün akşam saatlerinde Beyşehir'in Gökçekuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Uyanık, aralarında daha önce miras nedeniyle husumet bulunan amcası Fevzi Uyanık'ın evine gitti.

Uyanık, burada amcası ile mirasın eşit dağıtılmadığı iddiasıyla tartıştı. Murat Uyanık, tekme ve yumrukla amcasını darbederek olay yerinden kaçtı. Evden gelen sesler üzerine dışarı çıkan  komşuları, Fevzi Uyanık'ı kanlar içerisinde bulundu.


Komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve   sağlık ekibi sevk edildi. Fevzi Uyanık, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi.  Uyanık'ın cenazesi, Konya Şehir Hastanesi'ndeki işlemlerin ardından defnedilmek üzere  Ankara'ya gönderildi.

Olayın ardından kaçan Murat Uyanık, saklandığı evinde gözaltına alındı. Uyanık, jandarmadaki  işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
# sağlık

26 Şub 2024 - 17:39 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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