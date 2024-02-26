26 Şub 2024 - 17:41- Siyaset G:

BTP adayı Demir seçim çalışmaları için sahada

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BTP adayı Demir seçim çalışmaları için sahada mask
BTP adayı Demir seçim çalışmaları için sahada
BTP adayı Demir seçim çalışmaları için sahada
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Bağımsız Türkiye Partisi Körfez Belediye Başkan Adayı Gülsüm Demir ve ekibi Çamlıtepe Mahallesi'nde bulunan esnafları ziyaret ederek projeleri hakkında bilgi verdi.Mahalle esnafının ilçemize kadın belediye başkanının çok yakışacağını güler yüzlü ve samimi olan Gülsüm Demir başkanımıza destek vererek yanında olacaklarını söylediler. İş insanı Samet Maçka"Gülsüm Hanım çok samimi,projelerini aktardı ve ben çok gerçekçi buldum,Körfez Belediye Başkanı olması için kendim ve çevrem tam destek vereceğiz"dedi
# türkiye, Kadın

26 Şub 2024 - 17:41 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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