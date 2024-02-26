BTP adayı Demir seçim çalışmaları için sahada

Bağımsız Türkiye Partisi Körfez Belediye Başkan Adayı Gülsüm Demir ve ekibi Çamlıtepe Mahallesi'nde bulunan esnafları ziyaret ederek projeleri hakkında bilgi verdi.Mahalle esnafının ilçemize kadın belediye başkanının çok yakışacağını güler yüzlü ve samimi olan Gülsüm Demir başkanımıza destek vererek yanında olacaklarını söylediler. İş insanı Samet Maçka"Gülsüm Hanım çok samimi,projelerini aktardı ve ben çok gerçekçi buldum,Körfez Belediye Başkanı olması için kendim ve çevrem tam destek vereceğiz"dedi