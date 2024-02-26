- Gündem

İmamoğlu, Şevki Yılmaz'ı hedef aldı: Atatürk'e hakaret edenlere üst düzey kamu görevleri

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'li Şevki Yılmaz'ın ailesinin getirildiği üst düzey makamları isim isim açıkladı. İmamoğlu, "İşte sizin liyakat anlayışınız. Atatürk'e hakaret edenlerin sülalesine üst düzey kamu görevleri vermek mi sizin Atatürkçülüğünüz? Vatanseverliğiniz bu mu?" sözleriyle tepki gösterdi.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
İmamoğlu, Şevki Yılmaz'ı hedef aldı: Atatürk'e hakaret edenlere üst düzey kamu görevleri mask
İmamoğlu, Şevki Yılmaz'ı hedef aldı: Atatürk'e hakaret edenlere üst düzey kamu görevleri
Haber albümü için resme tıklayın

II. Abdülhamid'in torunu Berna Sultan Osmanoğlu'nun düğününde “Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum” ifadeleriyle  Atatürk'e hakaret eden Şevki Yılmaz'ın ailesinin üst düzey makamlarındaki görevleri dikkat çekti. İSKİ Avrupa Yakası Müteferrik 1 İçme Suyu Temel Atma Töreni ve Halk Buluşması'nda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu,  AKP'li Yılmaz'ın ailesinin getirildiği makamları tek tek açıkladı. 

"İŞTE SİZİN LİYAKAT ANLAYIŞINIZ"
İmamoğlu, şu açıklamalarda bulundu: 

"Atatürk'e küfreden o adamın;

• Oğlu AKP milletvekili.

• Damadı Sakarya Çevre İl Müdürü.

• Abisi bir şirkete kayyum atandı.

• Diğer oğlu Kocaeli İşkur İl Müdürü.

• Abisinin damadı da eski milletvekili (Yeliz) Ahmet Hamdi Çamlı."

İmamoğlu, Şevki Yılmaz'ı hedef aldı: Atatürk'e hakaret edenlere üst düzey kamu görevleri
# Şevki Yılmaz, Ekrem İmamoğlu, AKP, dikkat, Atatürk

26 Şub 2024 - 17:44 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.015.140 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL