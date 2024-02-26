26 Şub 2024 - 17:44 - Gündem

İmamoğlu, Şevki Yılmaz'ı hedef aldı: Atatürk'e hakaret edenlere üst düzey kamu görevleri

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'li Şevki Yılmaz'ın ailesinin getirildiği üst düzey makamları isim isim açıkladı. İmamoğlu, "İşte sizin liyakat anlayışınız. Atatürk'e hakaret edenlerin sülalesine üst düzey kamu görevleri vermek mi sizin Atatürkçülüğünüz? Vatanseverliğiniz bu mu?" sözleriyle tepki gösterdi.