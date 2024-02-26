İmamoğlu, Şevki Yılmaz'ı hedef aldı: Atatürk'e hakaret edenlere üst düzey kamu görevleri

II. Abdülhamid'in torunu Berna Sultan Osmanoğlu'nun düğününde “Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum” ifadeleriyle Atatürk'e hakaret eden Şevki Yılmaz'ın ailesinin üst düzey makamlarındaki görevleri dikkat çekti. İSKİ Avrupa Yakası Müteferrik 1 İçme Suyu Temel Atma Töreni ve Halk Buluşması'nda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, AKP'li Yılmaz'ın ailesinin getirildiği makamları tek tek açıkladı.
"İŞTE SİZİN LİYAKAT ANLAYIŞINIZ"
İmamoğlu, şu açıklamalarda bulundu:
"Atatürk'e küfreden o adamın;
• Oğlu AKP milletvekili.
• Damadı Sakarya Çevre İl Müdürü.
• Abisi bir şirkete kayyum atandı.
• Diğer oğlu Kocaeli İşkur İl Müdürü.
• Abisinin damadı da eski milletvekili (Yeliz) Ahmet Hamdi Çamlı."
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.