Turist otel odasında ölü bulundu

Darıca ilçesinde yabancı turist, konakladığı otelin odasında ölü bulundu.Bayramoğlu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde otelde konaklayan Norveç uyruklu Hans Hennig'in (66) kahvaltıya inmediğini gören arkadaşı, haber alamayınca otel çalışanlarından yardım istedi.Görevlilerin yardımıyla kapıyı açarak içeri giren kişi, arkadaşını yerde hareketsiz halde buldu.İhbar üzerine otele polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yabancı turistin yaşamını yitirdiği belirlendi.Hennig'in cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Gebze Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.