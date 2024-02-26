26 Şub 2024 - 19:03- Yaşam G:

İşte Türkiye'nin IQ seviyesi! Dünya genelinde yüz binlerce kişi katıldı

Dünya genelinde 1 milyon 691 bin 740 kişi üzerinde yapılan zeka testi üzerinden hazırlanan raporda 115 ülkenin IQ seviyeleri listelendi.

İşte Türkiye'nin IQ seviyesi! Dünya genelinde yüz binlerce kişi katıldı mask

Bir kişinin ortalama zekası 100 puan olarak baz alınırken, 100’ün üzeri ortalama üstü; 100’ün altı ise ortalamanın altı olarak kabul ediliyor. 70 IQ’nun altı zihinsel engelli olarak tanımlanıyor.

Uluslararası IQ Araştırması'nın raporuna göre en yüksek zekaya sahip ülkeler ve puanları şöyle:

1- Güney Kore: 107.54 puan

2- Çin: 106.99 puan

3- İran: 106.84 puan

4- Japonya: 106.18 puan

5- Singapur: 106.18 puan

6- Avusturya: 102.71 puan

7- Kanada: 102.6 puan

8- Almanya: 102.36 puan

9- Slovenya: 102.31 puan

10- Moğolistan: 102.3 puan


İlk 10 ülkeyi İsrail, Sri Lanka, İtalya, İspanya, Belçika, Fransa gibi ülkeler takip etti.Önceki yıla göre en yüksek artış gösteren ülke 5,28 puanla İsrail olurken, Kanada, Fransa, İrlanda, İspanya, Katar, Kosta Rika ve Porto Riko'da da 3 puandan fazla artış görüldü. Türkiye için de 42 bin 801 kişi test edildi ve zeka oranı bir yıl önceye göre 1.5 puan azaldı ve 2024 yılı IQ istatistiğinde 95.63’e geriledi. Türkiye listede 73. sırada bulunuyor.Sıralamada Türkiye'yi Pakistan, Kamboçya, Madagaskar, Etiyopya gibi ülkeler takip etti.Listenin son sıralarında bulunan ülkeler ise Gabon, Kongo, Angola, Fildişi Sahilleri, Nikaragua, Guatemala  oldu.

Kaynak: yeniçağ

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26 Şub 2024 - 19:03 - Yaşam

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