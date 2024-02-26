Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında "Hırsızlık ve kamu malına zarar verme" suçundan 7 yıl 5 ay 24 gün hapis cezası ile aranan B.M. (22), düzenlenen operasyon ile bugün yakalandı. İfadesi sonrasında adliyeye sevk edilen B.M., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Asayiş
7 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan hükümlü operasyonla yakalandı
Kocaeli'de hırsızlık ve kamu malına zarar verme suçundan 7 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan hükümlü operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.