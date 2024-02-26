Atay'dan torpil uyarısı "Bürokratları da siyasetçileri de yormayın, üzmeyin!"

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi desteği ile Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Marmara Kariyer Fuarı başladı. İzmit’te başlayan Kariyer Fuarının açılış törenine Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay da katıldı. İş dünyası ile gençleri buluşturmayı hedefleyen kariyer fuarının açılış törenine konuşan İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, Türkiye’de bir çok gencin daha üniversiteden mezun olmadan işe girdiğini ve bunun sayısının her geçen gün arttığını ifade etti.

ORANLARI PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanlığı Ulusal Staj Programı başvurularının devam ettiğini ifade eden Atay, öğrencilere seslenerek siyasi ve bürokratların torpil talebi ile yorulmamasını istedi. Üniversite okurken çalışmaya başlayan öğrenciler olduğunu ifade eden Atay, elinde oranlar olmasına rağmen oranları paylaşmak istemedi.

“ÖĞRENCİLER 2 GÜN ÇALIŞIP ASGARİ ÜCRETTEN FAZLA ALIYOR”

“Öğrenciler daha diplomasını almadan iş hayatına giriyor” diyen Atay bu durumun ciddi oranlara ulaştığını belirtti. Öğrencilerin ikinci sınıftan itibaren teorik altyapı aldığını iddia eden Atay, staj programları sonrası haftada 2 gün çalışarak öğrencilerin asgari ücretten fazla aldığını da öne sürdü.

DAHA DA ARTACAĞINA EMİNİM

Atay konuşmasında, “Haftada 2 gün gidip asgari ücretten daha fazla maaş alıyor. Hem işi öğreniyor, hem de okulu bitmeden işe başlıyor. Bu ciddi bir rakama ulaştığını söyleyebilirim. Daha da artacağına eminim” ifadelerini kullandı.

LÜTFEN...

Cumhurbaşkanlığı Ulusal Staj Programı başvurularının devam ettiğini hatırlatan Atay, sistemin 10 mart günün kapanacağını ifade etti. Atay konuşmasında, “Şu vekili tanıyorum. Şu genel müdürü tanıyorum diyerek lütfen bürokratları da siyasetçileri de yormayın, üzmeyin. Sistem iki aydır açık. Görmedim, duymadım olmasın. Herkes sisteme başvurusunu yapsın” dedi.