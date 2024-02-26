Gazetemiz yazarlarından E. Gazi Kd. Kur.Albay Yrd. Doç. Dr. Oğuz Kalelioğlu "Yaşayan Tarih Sohbetleri" isimli söyleşiye konuşmacı olarak katılacak. Söyleşi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Merkezi 'nde 28 Şubat Çarşamba günü saat 14.00-16.00 arasında gerçekleştirilecek.
26 Şub 2024 - 20:21- Yaşam Güncelleme:
Oğuz Kalelioğlu Yaşayan Tarih Sohbetleri'nde
Gazetemiz yazarlarından E. Gazi Kd. Kur.Albay Yrd. Doç. Dr. Oğuz Kalelioğlu "Yaşayan Tarih Sohbetleri" isimli söyleşiye konuşmacı olarak katılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.